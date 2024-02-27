До последней капли: избранные продукты для макияжа до 500 рублей

Бьюти-энтузиасты знают, что для обновления своей косметички не обязательно тратить много денег. Мы собрали для вас пять проверенных временем косметических продуктов, доступных каждому.
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Карандаш-скульптор Face Studio Contour, Maybelline (от 499 рублей) — идеально подходит для создания контура лица и макияжа глаз. Удобный и универсальный, он идеально растушевывается и не имеет рыжего подтона.
Тени-карандаш для век Eyeshadow Contouring Stick, Max Factor (474 рубля) — с кремовой текстурой, легко создают дневной или вечерний макияж глаз за минуту.
Карандаш для губ, Miss Tais (120 рублей) — этот чешский карандаш с идеальным оттенком и колоссальной стойкостью является любимчиком уже с 2007 года.
Суперстойкая помада-стик для губ Superstay Ink Crayon, Maybelline New York (306 рублей) — обеспечивает идеальный нюдовый макияж с комфортной матовой текстурой.
Тушь для ресниц с эффектом объема Adultere, Vivienne Sabo (386 рублей) — с тонкой пластиковой кисточкой, которая удлиняет ресницы и не пачкает веко, это идеальный выбор для обладательниц ресниц средней длины.
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