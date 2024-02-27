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До последней капли: избранные продукты для макияжа до 500 рублей

Любимые средства для макияжа до 500 рублей

1:17
Моя семья » Красота и стиль

Бьюти-энтузиасты знают, что для обновления своей косметички не обязательно тратить много денег. Мы собрали для вас пять проверенных временем косметических продуктов, доступных каждому.

Любимые средства для макияжа до 500 рублей
Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.
  1. Карандаш-скульптор Face Studio Contour, Maybelline (от 499 рублей) — идеально подходит для создания контура лица и макияжа глаз. Удобный и универсальный, он идеально растушевывается и не имеет рыжего подтона.
  2. Тени-карандаш для век Eyeshadow Contouring Stick, Max Factor (474 рубля) — с кремовой текстурой, легко создают дневной или вечерний макияж глаз за минуту.
  3. Карандаш для губ, Miss Tais (120 рублей) — этот чешский карандаш с идеальным оттенком и колоссальной стойкостью является любимчиком уже с 2007 года.
  4. Суперстойкая помада-стик для губ Superstay Ink Crayon, Maybelline New York (306 рублей) — обеспечивает идеальный нюдовый макияж с комфортной матовой текстурой.
  5. Тушь для ресниц с эффектом объема Adultere, Vivienne Sabo (386 рублей) — с тонкой пластиковой кисточкой, которая удлиняет ресницы и не пачкает веко, это идеальный выбор для обладательниц ресниц средней длины.

Косметика дешевле 500 рублей
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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