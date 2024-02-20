В чем разница между гель-лаком и шеллаком, и какой из них выбрать

Чем отличается гель-лак от шеллака и что лучше выбрать

1:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Гель-лак — это своеобразный гибрид между лаком и гелем, который известен своей долговременной стойкостью и способностью сделать ногти более прочными и плотными, что особенно полезно для тех, у кого хрупкие ногти.

Фото: openverse.org by No Door An Aperture is licensed under CC BY-SA 2.0.

Шеллак, или также известный как Shellac, это торговое наименование продукта, созданного компанией CND в 2010 году, который также является гибридом геля и лака. Хотя эти два покрытия для ногтей могут выглядеть похожими, они имеют некоторые различия в составе и процессе полимеризации.

Гель-лак имеет более густую консистенцию и содержит химические компоненты, такие как ацетон и толуол, в то время как шеллак более безопасен и не содержит токсичных органических растворителей. Полимеризация шеллака требует UV-лампы и занимает всего 2-3 минуты, в то время как гель-лак можно полимеризовать как в UV-лампе за 2-3 минуты, так и в LED-лампе за 30-60 секунд.

Плюсы гель-лака включают более широкую цветовую палитру, максимальную стойкость и дополнительную защиту ногтей, в то время как шеллак отличается удобной кисточкой для ровного нанесения, низкой токсичностью и быстрым снятием.

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