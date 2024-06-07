Новый Haval H3: шикарный дизайн, но стоит ли его покупать?

В мае компания Haval начала продажи нового кроссовера H3 в России. Эксперт Дмитрий Ласьков из "Motor.ru" оценил его качества.
Он отметил брутальный дизайн машины с прямыми линиями, угловатостью, круглыми фарами и имитацией кофра на багажной двери. Кроссовер оснащён аудиосистемой JVC с 16 динамиками, обеспечивающей четырёхмерный звук.
Однако, по мнению Ласькова, у Haval H3 есть и недостатки: неудовлетворительная внедорожная геометрия, неподходящая подвеска для плохих дорог и слабая динамика разгона. Двигатель мощностью 177 л. с. обеспечивает только минимально комфортное передвижение с расходом топлива около 10 литров на 100 км.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?