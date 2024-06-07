Новый Haval H3: шикарный дизайн, но стоит ли его покупать?

Haval H3 в России: преимущества и недостатки нового кроссовера

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В мае компания Haval начала продажи нового кроссовера H3 в России. Эксперт Дмитрий Ласьков из "Motor.ru" оценил его качества.

Фото: Wikipedia by order_242 is licensed under CC BY-SA 2.0

Он отметил брутальный дизайн машины с прямыми линиями, угловатостью, круглыми фарами и имитацией кофра на багажной двери. Кроссовер оснащён аудиосистемой JVC с 16 динамиками, обеспечивающей четырёхмерный звук.

Однако, по мнению Ласькова, у Haval H3 есть и недостатки: неудовлетворительная внедорожная геометрия, неподходящая подвеска для плохих дорог и слабая динамика разгона. Двигатель мощностью 177 л. с. обеспечивает только минимально комфортное передвижение с расходом топлива около 10 литров на 100 км.