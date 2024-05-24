Риск на дороге: почему обгон фуры может стать фатальным

Почему нельзя двигаться справа от фуры: совет водителям легковушек

1:02 Your browser does not support the audio element. Авто

Обычно на загородных трассах грузовые автомобили движутся по крайней правой полосе. Однако иногда фура может выехать на левую полосу. Водителям легковых автомобилей, приближающихся к большому транспортному средству, следует быть крайне осторожными в такой ситуации.

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Фуру можно обогнать справа, но это следует сделать как можно быстрее. Особенно опасно двигаться по правой полосе на той же скорости, что и грузовик слева.

Почему не стоит находиться справа от фуры?

Если водитель легковушки не отстаёт от фуры слева и не обгоняет её, то может произойти авария. Дело в том, что в такой ситуации легковой автомобиль оказывается в «слепой зоне», где водитель грузовика его просто не видит.

Если водитель фуры решит перестроиться на правую полосу, возможно столкновение с легковушкой. Поэтому лучше отстать от движущейся по левой полосе фуры или быстрее её обогнать, чтобы попасть в зону видимости.