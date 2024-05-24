Риск на дороге: почему обгон фуры может стать фатальным

Обычно на загородных трассах грузовые автомобили движутся по крайней правой полосе. Однако иногда фура может выехать на левую полосу. Водителям легковых автомобилей, приближающихся к большому транспортному средству, следует быть крайне осторожными в такой ситуации.
Фуру можно обогнать справа, но это следует сделать как можно быстрее. Особенно опасно двигаться по правой полосе на той же скорости, что и грузовик слева.
Почему не стоит находиться справа от фуры?
Если водитель легковушки не отстаёт от фуры слева и не обгоняет её, то может произойти авария. Дело в том, что в такой ситуации легковой автомобиль оказывается в «слепой зоне», где водитель грузовика его просто не видит.
Если водитель фуры решит перестроиться на правую полосу, возможно столкновение с легковушкой. Поэтому лучше отстать от движущейся по левой полосе фуры или быстрее её обогнать, чтобы попасть в зону видимости.
Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.