Удивительные цены на советские автомобили: что стоит 75 миллионов рублей?

Редкие автомобили СССР: топ-5 самых дорогих предложений в России в апреле 2024 года

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Журнал 110km.ru проанализировал рынок советских автомобилей в России и представил пять самых дорогих моделей, доступных к покупке в апреле 2024 года.

Фото: Wikipedia by УГМК is licensed under CC BY-SA 4.0

В этом списке присутствуют уникальные раритеты, такие как ЗиС 101, ЗИЛ 117 и ЗИЛ 4105, среди которых на первом месте выделяется модифицированный лимузин ГАЗ 13 "Чайка".

Цены на эти редкие автомобили достигают 75 миллионов рублей, превращая их в предмет коллекционирования и исторический артефакт.