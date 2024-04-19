Удивительные цены на советские автомобили: что стоит 75 миллионов рублей?

Журнал 110km.ru проанализировал рынок советских автомобилей в России и представил пять самых дорогих моделей, доступных к покупке в апреле 2024 года.
В этом списке присутствуют уникальные раритеты, такие как ЗиС 101, ЗИЛ 117 и ЗИЛ 4105, среди которых на первом месте выделяется модифицированный лимузин ГАЗ 13 "Чайка".
Цены на эти редкие автомобили достигают 75 миллионов рублей, превращая их в предмет коллекционирования и исторический артефакт.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.