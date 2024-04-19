Эксперты предупреждают о последствиях неправильного выбора моторного масла

Правильный выбор масла для двигателя: рекомендации экспертов

0:47 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперты журнала "За рулем" и автомобильного портала рассмотрели вопрос о правильном выборе моторного масла для автомобильных двигателей. Рекомендуется ознакомиться с инструкцией по эксплуатации автомобиля, где указаны требования к маслу по стандартам ACEA, API, ILSAC и другим.

Фото: sigaus. es by SIGAUS is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Несоблюдение этих рекомендаций может привести к ускоренному износу и другим проблемам с двигателем. Важно также избегать самодеятельности при выборе масла, ориентируясь на надежных производителей и избегая поддельных продуктов.

Неправильный выбор масла может привести к затруднениям при запуске двигателя, увеличению расхода топлива, снижению безремонтного пробега и повышению расходов на техническое обслуживание автомобиля.