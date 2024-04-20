Секретные ходы: когда и зачем выключать ESP в вашем автомобиле

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В ГИБДД рекомендовали отключать систему стабилизации летом только в трех случаях

1:48
Авто

Существует мнение среди автолюбителей, будто система стабилизации ESP может ограничить возможности автомобиля в летнее время. В определенной степени это действительно так: в критических ситуациях электроника может притормаживать двигатель и колеса, что делает дрифт на сухом асфальте менее эффектным.

В ГИБДД рекомендовали отключать систему стабилизации летом только в трех случаях
Фото: Официальный телеграм-канал ГИБДД России

Однако не все водители интересуются гонками, и вопрос безопасности на дороге беспокоит всех. Ведь ESP способна предотвратить аварию из-за неуправляемого заноса, особенно на мокрой дороге. Поэтому отключать систему стабилизации следует только в крайних случаях.

Представитель ГИБДД в интервью для портала njcar. ru рассказал, когда отключение ESP может быть полезным для водителя.

Важно учитывать, что в большинстве современных автомобилей, даже если кнопка ESP отключена, система стабилизации не отключается полностью. Система контроля курсовой устойчивости все равно будет активна, хотя и не так активно.

Тем не менее, если водителю приходится передвигаться по раскисшей после дождя грунтовой дороге, система стабилизации и противобуксовочная система могут мешать, ограничивая подачу топлива в двигатель и замедляя вращение колес при пробуксовке.

В таких ситуациях ее лучше временно отключить.

Аналогичные проблемы могут возникнуть и на подъемах. Чтобы избежать внезапной остановки на середине подъема, также лучше отключить ESP. В остальных случаях система стабилизации останется полезным инструментом, даже для опытных водителей.

И, наконец, если машина застряла в грязи, отключение ESP может помочь выбраться без посторонней помощи.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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