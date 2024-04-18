Чистый двигатель: как избежать скапливания отложений

Загрязнения в двигателе: причины и решения

0:30 Your browser does not support the audio element. Авто

Внутри двигателя внутреннего сгорания (ДВС) образуются различные типы загрязнений, такие как нагар, лаковые отложения и шлам.

Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Эти отложения могут привести к локальному перегреву, износу деталей и другим серьезным проблемам.

Для предотвращения скопления отложений рекомендуется использовать качественное топливо и масло, проходить плановое техническое обслуживание и давать двигателю нагрузку, избегая частых коротких поездок.