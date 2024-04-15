Как сэкономить на диагностике автомобиля при смене шин — лайфхак

Эксперт Ревин поделился секретом экономии денег при замене шин

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При замене покрышек, будь то своими силами или в автомастерской, владельцу автомобиля стоит воспользоваться возможностью, когда колеса сняты, чтобы провести проверку состояния тормозной системы, трансмиссии и подвески. Этот дополнительный осмотр является важным, особенно после использования автомобиля в зимний период.

Фото: Wikipedia by Imthaz Ahamed imthaz is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

"В любом случае вам придется поднимать машину на домкрат и снимать колеса. Так почему бы не воспользоваться этой возможностью? Такая проверка не займет много времени и доступна даже неопытным водителям", — отмечает автоэксперт издания "За Рулем" Алексей Ревин.

Осмотр автомобиля самостоятельно позволит выявить неполадки, которые могут остаться незамеченными во время езды, и своевременно реагировать на них. При этом, обращение в автосервис для диагностики, например, подвески, может обойтись в 1000–2000 рублей.

После проверки тормозной системы важно обратить внимание на состояние шлангов — они не должны иметь заломов и трещин. Поверхность шлангов и тормозного цилиндра должна быть сухой, без признаков протечек тормозной жидкости. Также следует проверить тормозной суппорт: его исправность можно определить по подвижности при покачивании.

После этого стоит осмотреть пыльники направляющих суппорта, которые также не должны иметь разрывов и трещин. И, наконец, убедитесь, что на штуцерах для прокачки тормозной системы установлены защитные колпачки. По завершении осмотра колеса можно вернуть на место, используя динамометрический ключ для точной затяжки болтов.

Также необходимо измерить давление в шинах и подкачать их до необходимого уровня, если это требуется.