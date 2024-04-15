Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Помощник госсекретаря США: хотим гарантировать, что "Арктик СПГ — 2" будет мертвым
Украинские СМИ: военкомы вывезли мужчину к границе и бросили в лесу
Американские учёные нашли новый способ опреснения солёной воды
Минэкономразвития планирует создать комиссию по расследованию инцидентов с ИИ
Замок в Италии можно арендовать за 2 тысячи рублей
SNA: Беспорядки начались в Сиднее после нападения на священника Эммануэля
Что посадить рядом с пионами
Автор "Слово пацана" Гараев: пока не стоит ждать второго сезона сериала
Советы, которые уменьшат необходимость в частом мытье волос — они действенны
Как сэкономить на диагностике автомобиля при смене шин — лайфхак

Эксперт Ревин поделился секретом экономии денег при замене шин

1:42
Авто

При замене покрышек, будь то своими силами или в автомастерской, владельцу автомобиля стоит воспользоваться возможностью, когда колеса сняты, чтобы провести проверку состояния тормозной системы, трансмиссии и подвески. Этот дополнительный осмотр является важным, особенно после использования автомобиля в зимний период.

Эксперт Ревин поделился секретом экономии денег при замене шин
Фото: Wikipedia by Imthaz Ahamed imthaz is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

"В любом случае вам придется поднимать машину на домкрат и снимать колеса. Так почему бы не воспользоваться этой возможностью? Такая проверка не займет много времени и доступна даже неопытным водителям", — отмечает автоэксперт издания "За Рулем" Алексей Ревин.

Осмотр автомобиля самостоятельно позволит выявить неполадки, которые могут остаться незамеченными во время езды, и своевременно реагировать на них. При этом, обращение в автосервис для диагностики, например, подвески, может обойтись в 1000–2000 рублей.

После проверки тормозной системы важно обратить внимание на состояние шлангов — они не должны иметь заломов и трещин. Поверхность шлангов и тормозного цилиндра должна быть сухой, без признаков протечек тормозной жидкости. Также следует проверить тормозной суппорт: его исправность можно определить по подвижности при покачивании.

После этого стоит осмотреть пыльники направляющих суппорта, которые также не должны иметь разрывов и трещин. И, наконец, убедитесь, что на штуцерах для прокачки тормозной системы установлены защитные колпачки. По завершении осмотра колеса можно вернуть на место, используя динамометрический ключ для точной затяжки болтов.

Также необходимо измерить давление в шинах и подкачать их до необходимого уровня, если это требуется.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Историк моды Александр Васильев высказался о "немытой" Европе: ванны — привилегия аристократов

Бывший ведущий шоу "Модный приговор" Александр Васильев объяснил, правда ли жители средневековой Европы отличались нечистоплотностью.

Историк моды Александр Васильев развеял миф о "немытой" Европе
Вдова Михаила Круга в три раза повысила гонорар за выступления
Стало известно, сколько стоит выступление на корпоративе вдовы Михаила Круга и его сына
Двойная польза: посадите рядом с луком эту культуру — избавите овощ от вредителя
Лепс вышел из себя на концерте в Костроме
Лондон откажется конфисковать активы и сбивать дроны России над Украиной Любовь Степушова Пенза: провинциальный русский город заворожит достопримечательностями Ирина Савченко Последняя историческая развилка для Украины: или условия России, или смерть Виктор Пахомов
Цветут до поздней осени: эти очаровательные цветы завоевали сердца садоводов
Экспертные советы: как успешно проносить ручную кладь на борт самолета сверх нормы
Пора выкидывать и брать новую модель: эти породы собак вышли из моды и оказались на улице
Пора выкидывать и брать новую модель: эти породы собак вышли из моды и оказались на улице
Последние материалы
SNA: Беспорядки начались в Сиднее после нападения на священника Эммануэля
Что посадить рядом с пионами
Автор "Слово пацана" Гараев: пока не стоит ждать второго сезона сериала
Лондон откажется конфисковать активы и сбивать дроны России над Украиной
Советы, которые уменьшат необходимость в частом мытье волос — они действенны
Елена Вяльбе уверена, что россиянам придётся пропустить ЧМ-2025 и Олимпиаду-2026
NZZ: Украина больше не может защитить стратегически важные объекты при помощи ПВО
Компания "Абрау-Дюрсо" анонсировала повышение цен на свою продукцию
Ветеринары назвали самые опасные продукты для кошек
СМИ: опросы общественного мнения показывают, что Байден опережает Трампа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников