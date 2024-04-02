Чем занимается чемпион Formula Drift после победы? Покупает Porsche и превращает его в дрифт-кар

После победы в чемпионате Formula Drift Челси ДеНофа решил купить Porsche Cayman S и превратить его в дрифт-кар. ДеНофа подробно рассказывает о процессе создания на своем YouTube-канале.
Он модифицировал Cayman, установив новые рычаги подвески и заменив резиновые опоры на опоры с шарнирами. Также был усилен сцепной механизм, заменены передачи и дифференциал, а также установлено новое выхлопное устройство и турбонагнетатель.
Внутренний интерьер остался практически без изменений, за исключением ролл-кейджа, сидений, ремней безопасности и гидравлического ручного тормоза. Проект ожидает продолжения, и фанаты с нетерпением ждут новых обновлений.
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