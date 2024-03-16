Эксклюзивные издания Nissan GT-R 2024: грядет настоящая автомобильная сенсация

Появление специальных версий Nissan GT-R 2024: Skyline Edition и T-Spec Takumi Edition

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На фоне празднования 15-летия модели R35 GT-R, Nissan представил две новые специальные версии: Skyline Edition и T-Spec Takumi Edition. Skyline Edition, окрашенная в Bayside Blue, внедряет в дизайн элементы легендарной модели R34 Skyline GT-R, включая синий кожаный интерьер Sora Blue.

Фото: Wikipedia by Kazyakuruma is licensed under CC BY-SA 4.0

T-Spec Takumi Edition, помимо дополнений, характерных для T-Spec, таких как широкие передние крылья и керамические тормоза, получает особое внимание к сборке двигателя, выраженное специальным бейджем и золотистой VIN-пластиной. Обе версии продолжают традицию почтения моделей Skyline GT-R прошлого, а редизайн 2024 года воссоздает классический дизайн решетки, характерный для R34.

Считается, что это последнее празднование перед неизбежным завершением производства R35 GT-R, ожидаемым в ближайшем будущем. Предполагается, что автомобили поступят в продажу этим летом в ограниченном количестве. Подробности о ценах и других деталях будут объявлены ближе к дате выпуска.