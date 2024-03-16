Электрокары теряют в цене на 32% за год, а вот что происходит с бензиновыми

Согласно последнему исследованию iSeeCars, цены на подержанные электромобили снижаются гораздо быстрее, чем на автомобили с бензиновыми двигателями. Средняя стоимость подержанных электрических моделей упала на почти 32% с 2023 года, в то время как средняя цена на подержанные бензиновые автомобили упала всего на 3,6%.
Основной вклад в снижение цен на электромобили внесли снижения цен на новые автомобили Tesla, что повлекло за собой уменьшение их стоимости на вторичном рынке. Однако некоторые бренды, такие как Porsche, BMW и Volvo, увидели увеличение стоимости своих автомобилей за прошедший год.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.