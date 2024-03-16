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Электрокары теряют в цене на 32% за год, а вот что происходит с бензиновыми

Рынок подержанных электромобилей: почему цены падают быстрее, чем на бензиновые автомобили

0:41
Авто

Согласно последнему исследованию iSeeCars, цены на подержанные электромобили снижаются гораздо быстрее, чем на автомобили с бензиновыми двигателями. Средняя стоимость подержанных электрических моделей упала на почти 32% с 2023 года, в то время как средняя цена на подержанные бензиновые автомобили упала всего на 3,6%.

Рынок подержанных электромобилей: почему цены падают быстрее, чем на бензиновые автомобили
Фото: www.flickr.com by Jakob Härter is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Основной вклад в снижение цен на электромобили внесли снижения цен на новые автомобили Tesla, что повлекло за собой уменьшение их стоимости на вторичном рынке. Однако некоторые бренды, такие как Porsche, BMW и Volvo, увидели увеличение стоимости своих автомобилей за прошедший год.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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