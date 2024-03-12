Alfa Romeo представит новый Giulia с уникальным дизайном в 2026 году

Глава Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато поделился предварительными деталями о будущем спортивном седане Giulia в интервью Motor1 Italy. Автомобиль будет построен на той же платформе STLA Large, что и Dodge Charger 2024 года, но с радикально отличающимся дизайном. Новый Giulia будет производиться на заводе в Кассино вместе с Stelvio SUV, с релизом последнего ожидаемым в 2025 году, а седана — примерно год спустя.
Платформа STLA Large позволяет гибко регулировать размеры автомобиля, включая длину, колесную базу, ширину и высоту. Alfa Romeo пока не определилась с конечным дизайном Giulia, но ставки идут на сохранение традиционной формы седана или на элегантный силуэт с заниженной крышей, похожий на Peugeot 4008 и Citroën C5 X.
Платформа STLA Large поддерживает как двигатели внутреннего сгорания, так и электротрансмиссии, что означает, что Giulia будет доступна как с традиционными, так и с электрическими силовыми установками, а также гибридной версией. Alfa Romeo также планирует выпуск электрических версий всех своих моделей к 2027 году, начиная с Milano в 2024 году, а также рассматривает возможность возрождения компактного электрокара под маркой Duetto.
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