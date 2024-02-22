Народная мудрость на дороге: как чеснок помогает водителям

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Зачем водители возят в автомобиле чеснок: работники автосервиса дали подсказку

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Авто

Некоторые автомобилисты предпочитают иметь при себе чеснок. На первый взгляд, это может показаться странным. Может быть, они борются с вампирами?

Зачем водители возят в автомобиле чеснок: работники автосервиса дали подсказку
Фото: creativecommons.org by Rüdiger Wölk is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.en

Однако на самом деле нет, вампиры здесь не при чем.

Все это довольно прозаично, но эффективно и практично. Это типичный пример из категории "народных хитростей".

Этот секрет раскрыли эксперты, работающие в автосервисе и имеющие прямое отношение к автомобилям. Обычно водители разрезают зубчик чеснока пополам, немного давят его в руке, чтобы выделился сок.

Затем они берут держатель для смартфона, который крепится к лобовому стеклу, и смазывают внутреннюю сторону присоски соком чеснока, перед тем как закрепить его обратно. Этот простой метод позволяет водителям обеспечить надежное крепление держателя, даже в холодную погоду — теперь он не будет падать постоянно, как это бывает.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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