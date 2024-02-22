Новая хитрость мошенников на дорогах. как защитить себя

ГИБДД предупреждает о новом методе мошенничества на дорогах России: как избежать обмана

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Представитель ГИБДД в интервью порталу njcar. ru выявил новый метод мошенничества на дорогах России, связанный с отсутствием страховки ОСАГО. Мошенники внезапно тормозят перед другими автомобилями, создавая аварийные ситуации, чтобы потребовать компенсацию за ущерб прямо на месте.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России is licensed under общественное достояние

ГИБДД рекомендует не соглашаться на подобные предложения и вызывать наряд ДПС для оформления аварии. Важно фиксировать действия мошенников и обращаться за помощью к полиции, что часто заставляет их отступить от своих претензий.