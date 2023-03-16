Honda, Acura отзывают 450 000 автомобилей из-за проблем с ремнями безопасности

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Компания Honda объявила отзыв почти 500 000 своих автомобилей, включая модели Honda и Acura, в связи с проблемой, которая может привести к тому, что ремни безопасности не застегиваются должным образом. Эта отзывная кампания охватывает многие основные модели, выпускаемые брендом, такие как CR-V, Accord и Odyssey, которые популярны среди семей.

Причиной проблемы, согласно отчету компании, является нормальный износ, который может привести к заеданию кнопок разблокировки ремней безопасности водителя и пассажира, в результате чего защелки не могут защелкнуться должным образом.

Honda сообщила NHTSA, что "канал пряжки ремня безопасности для ремней безопасности водителя и переднего пассажира был изготовлен с нарушением спецификации, что вызвало помехи между каналом пряжки и кнопкой фиксатора". При длительном использовании покрытие поверхности канала пряжки со временем может ухудшиться, а кнопка фиксатора может сжиматься относительно канала при низких температурах, увеличивая трение и приводя к проблемам с фиксацией пряжки ремня безопасности.

Ниже приведен полный список автомобилей и модельных годов, на которые распространяется отзывная кампания:

2019-2020 Acura RDX

2018-2019 Honda Accord/Accord Hybrid

2017-2020 Honda CR-V

2019 Honda Insight

2018-2020 Honda Odyssey

Honda заявила, что о проблеме впервые сообщили в 2019 году и получила более 300 гарантийных претензий, связанных с ней. К счастью, о травмах или смертельных случаях не сообщалось. Honda бесплатно установит запасные части для владельцев пострадавших автомобилей. Ожидается, что уведомления будут рассылаться владельцам начиная с апреля.

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