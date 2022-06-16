Дмитрий Медведев поддержал идею пересадить всех чиновников на "Лады"

"Первая моя машина была белая «семёрка» жигулей («Лада-2107»)", - пишет экс-президент России в своем телеграм-аккаунте.
"Прикупил я её новой, году в 1995-м, за приблизительно $5000 (даю в инвалюте, так проще из-за курса). Была приличная весьма сумма. Да, и машина считалась неплохой. Хотя сейчас «Лада» стала подороже, но и доллар уже не тот.
Потом продал раза в три дешевле. Каково же было моё удивление, когда летом 2008-го, уже после избрания, мне предложили выкупить обратно мою же вдрызг убитую машину, но уже за $15 000. Лучше она не стала, но зато бывший хозяин стал явно интереснее для продавца".
Мораль, заключает Медведев в том, что всем чиновникам – ТОЛЬКО «ЛАДЫ».
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