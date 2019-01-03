МЧС завершило спасательную операцию в Магнитогорске

3 января первый заместитель министра МЧС России Александр Чуприян сообщил, что сотрудники МЧС закончили спасательную операцию в Магнитогорске. В течение четырех дней спасатели извлекли тела 39 людей. Замминистра отметил, что на данный момент были опознаны тела 38 человек, неопознанной остается тело женщины.

Напомним, утром 31 декабря 2018 года в десятиэтажном жилом здании произошел взрыв газа, из-за чего один подъезд дома полностью обрушился. На следующей день после трагедии, под обломками был найден десятимесячный ребенок. Сейчас он проходит курс лечения. Медики оценивают его состояние как стабильное. Для координации действий спасателей, в день трагедии в Магнитогорск вылетел министр МЧС Российской Федерации. Позже место трагедии посетил президент России Владимир Путин.

Ранее "Правда.Ру" писала о 37 телах, которые удалось извлечь спасателям из-под завалов.

Фото: РИА Новости

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