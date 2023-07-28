Shot: в Москве разыскивают мужчину, который угрожал ножом гулявшим на детской площадке

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Столичные правоохранительные органы разыскивают незнакомца, который бегал за жителями многоэтажного дома в Бибирево, угрожая им ножом. Об этом сообщает SHOT.

Фото: pixabay.com

Очевидцы утверждают, что мужчина выглядел неадекватным и угрожал "всех перерезать".

Инцидент произошёл 27 июля около 22 часов вечера, возле многоэтажки на улице Плещеева. К отдыхавшим на детской площадке девушкам и парням подошёл незнакомец, лицо которого было закрыто балаклавой. Он держал большой нож, которым и начал угрожать молодёжи.

Молодые люди спрятались от неадеквата в подъезд. Незнакомец разбил стекло на двери, однако внутрь попасть так и не смог.

Сейчас полиция занимается поисками нападавшего.

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