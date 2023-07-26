В Новосибирске 10-летний школьник отбился палкой от рецидивиста с ножом

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Новосибирске начали рассматривать уголовное дело по факту нападения 40-летнего рецидивиста на 10-летнего мальчика.

Фото: ya.ru

Как сообщает atas.info, злоумышленник пытался забрать телефон у школьника. Мужчина повалил ребёнка на землю и стал угрожать ножом, однако мальчик отбился от грабителя.

Известно, что школьник занимается борьбой, в какой-то момент он стал защищаться с помощью Т-образной палки.

По словам матери ребёнка, совсем рядом с местом ЧП гуляли люди, однако никто не помог её сыну.

Отмечается, что в конечном итоге злоумышленник был вынужден отступить. Мать школьника обратилась за помощью к полицейским. Вскоре рецидивиста задержали. Мужчину обвиняют в покушении на убийство.