В Новосибирске начали рассматривать уголовное дело по факту нападения 40-летнего рецидивиста на 10-летнего мальчика.
Как сообщает atas.info, злоумышленник пытался забрать телефон у школьника. Мужчина повалил ребёнка на землю и стал угрожать ножом, однако мальчик отбился от грабителя.
Известно, что школьник занимается борьбой, в какой-то момент он стал защищаться с помощью Т-образной палки.
По словам матери ребёнка, совсем рядом с местом ЧП гуляли люди, однако никто не помог её сыну.
Отмечается, что в конечном итоге злоумышленник был вынужден отступить. Мать школьника обратилась за помощью к полицейским. Вскоре рецидивиста задержали. Мужчину обвиняют в покушении на убийство.
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