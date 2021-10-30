Сотрудник Эрмитажа ударил посетителя в первый день действия QR-кодов

В Эрмитаже в первый день работы по QR-кодам сотрудник музея ударил посетителя.

Как сообщает "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу музея, инцидент произошел на выходе из Главного штаба.

Отмечается, что музей организовал служебную проверку.

Согласно сообщению, сотрудник музея признал свою вину. Он объяснил свой поступок тем, что испытывает стресс в связи с пандемией коронавируса и тем, как она повлияла на работу музея.

Отмечается, что сотрудник не работает с посетителями и не работает в службе безопасности.

Ранее сообщалось, что в Петербурге с 30 октября объявлен локдаун. Музеи и театры принимают посетителей только по QR-кодам.

Президент России Владимир Путин ввёл нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за обострения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в стране. Решение было принято в среду, 20 октября, на совещании с правительством.

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