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В Петербурге разрешили проведение спортивных мероприятий в ноябре

Спорт

В Санкт-Петербурге разрешили проведение спортивных мероприятий в ноябре с нагрузкой трибун в 30%.

"Федеральный Роспотребнадзор согласовал 30-процентную заполняемость "Газпром-Арены", "Сибур-Арены", Ледового дворца и "Юбилейного" в ноябре", — сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

Отмечается, что изменения коснутся отборочного матча к чемпионату мира по футболу 2022 года между сборными России и Кипра, который пройдет 11 ноября.

Пиотровский добавил, что на арены смогут попасть зрители с QR-кодами, подтверждающими прохождение вакцинации от COVID-19 или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание.

Тем не менее, с 30 октября по 7 ноября проведение спортивных мероприятий в городе будет запрещено.

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Автор: Максимс Краюшкинс
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