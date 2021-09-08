Пять квартир повреждено в результате взрыва газа в Ногинске

В жилом доме Подмосковского города Ногинска произошел взрыва газа. В результате происшествия повреждено 5 квартир. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Ранее сообщалось, что хлопок произошел во втором подъезде девятиэтажного жилого доме № 9а, расположенном на улице 28 июня. Причиной взрыва послужил разрыв газового баллона, разрушились три этажа здания, повреждено пять квартир.

Есть пострадавшие, среди которых одна женщина и двое детей в возрасте 5 и 11 лет.

"В настоящее время на месте работают 24 единицы спецтехники и около 60 человек, включая работников Центра Лидер, Ногинского СЦ, Ценрспасса, а также кинологи. Угрозы возгорания нет на месте происшествия", — сказано в сообщении.

Вместе с тем на место выехали криминалисты и следователи подмосковного следственного управления. Также по данному факту прокуратура инициировала проверку, следует из сообщения.

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