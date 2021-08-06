Могли использовать гаечный ключ: пятеро подсудимых сбежали из ИВС в Подмосковье

Пятеро подсудимых совершили побег из ИВС отдела МВД России в подмосковном городе Истре.

Как сообщили РИА Новости в региональном ГСУ СКР, инцидент в изоляторе временного содержания случился около 4.00 6 августа. Подсудимые, воспользовавшись, предположительно, гаечным ключом, смогли открутить замки в одной из камер и сбежали.

По информации источника ТАСС, беглецы выломали лоток для еды в камере, после чего им удалось открыть замок.

В результате ЧП в ИВС никто из полицейских не пострадал. Подсудимые скрылись без оружия.

По данным телеграм-канала "112", участниками побега стали обвиняемый в убийстве Александр Мавриди, а также фигуранты дел о кражах

Николай Тетеря,

Александр Бутнару,

Денис Грозаву,

Иван Цуркану.

Последнему инкриминируется "Применение насилия в отношении представителя власти".

В настоящее время областная прокуратура начала проверку в связи с побегом из ИВС в Истре. На место происшествия прибыл прокурор города Михаил Рузляев. Сотрудники прокуратуры планируют выяснить обстоятельства случившегося, а также дать оценку действиям полицейских, ответственных за работу изолятора.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.