Автомобиль взорвался в американском Нэшвилле

В США в городе Нэшвилле, штате Теннесси, взорвался автомобиль. Полиция считает, что взрыв был преднамеренным.

Как сообщает РИА "Новости", в настоящее время полиция перекрывает центральные улицы города и занимается поиском причастных к преступлению.

В расследовании также задействованы сотрудники ФБР и Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

По данным одного из местных телеканалов, в результате взрыва пострадали три человека, в настоящее время они госпитализированы.

Расследование продолжается.