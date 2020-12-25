В США в городе Нэшвилле, штате Теннесси, взорвался автомобиль. Полиция считает, что взрыв был преднамеренным.
Как сообщает РИА "Новости", в настоящее время полиция перекрывает центральные улицы города и занимается поиском причастных к преступлению.
В расследовании также задействованы сотрудники ФБР и Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.
По данным одного из местных телеканалов, в результате взрыва пострадали три человека, в настоящее время они госпитализированы.
Расследование продолжается.
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