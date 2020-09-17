После сообщения о нападении стаи собак на восьмилетнюю девочку, на чиновников администрации города Находка возбудили уголовное дело по статье "Халатность".
Как сообщает life.ru, об инциденте сообщила мама девочки в соцсети Instagram. Женщина пояснила, что её дочь проходила рядом с одним из жилых домов, и в этот момент на неё напала стая бездомных собак, животные покусали ребёнка.
Сообщением матери в соцсети заинтересовались правоохранители. Проверив все обстоятельства произошедшего, полицейские возбудили в отношении ответственных лиц городской администрации уголовное дело по статье "Халатность".
Полицейские отмечают, что в подобных случаях гражданам стоит незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.