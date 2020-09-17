На восьмилетнюю девочку напала стая бездомных собак

После сообщения о нападении стаи собак на восьмилетнюю девочку, на чиновников администрации города Находка возбудили уголовное дело по статье "Халатность".

Как сообщает life.ru, об инциденте сообщила мама девочки в соцсети Instagram. Женщина пояснила, что её дочь проходила рядом с одним из жилых домов, и в этот момент на неё напала стая бездомных собак, животные покусали ребёнка.

Сообщением матери в соцсети заинтересовались правоохранители. Проверив все обстоятельства произошедшего, полицейские возбудили в отношении ответственных лиц городской администрации уголовное дело по статье "Халатность".

Полицейские отмечают, что в подобных случаях гражданам стоит незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.