В Петербурге столкнулись два товарных поезда

В Петербурге на станции Купчинской по касательной столкнулись два товарных поезда.

С рельсов сошли два электровоза и один вагон. Никто из машинистов не пострадал. СК начал проверку по факту происшествия.

Недавно "Правда.Ру" рассказывала, как на другом конце страны, в Приморье, произошел инцидент с тепловозом на шестом километре однопутного неэлектрифицированного участка. С рельсов сошли тепловоз и два вагона грузового поезда.