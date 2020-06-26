В Приморье с рельсов сошли два грузовых вагона и тепловоз, об этом сообщила ДВЖД.
"26 июня 2020 года в 11.07 по московскому времени произошёл сход с рельсов тепловоза и двух вагонов грузового поезда", — говорится в сообщении.
Инцидент произошел на шестом километре однопутного неэлектрифицированного участка перегона Смоляниново — Дунай.
Известно, что во время происшествия никто не пострадал, а авария не помешала движению пассажирских поездов.
Парад Победы на Красной площади не обошёлся без инцидента.