По столице Забайкалья в четверг прокатился ураган с порывами ветра до 30 метров в секунду, пострадали жилые дома, социальные объекты и коммуникации.
В общей сложности повреждения получили сорок зданий — двадцать жилых домов и столько же социальных объектов: школы, детские сады и роддом. В основном речь идет о сорванной кровле.
К счастью, обошлось почти без пострадавших, как сообщили в читинской мэрии, один человек получил незначительные травмы от удара куском шифера — его госпитализировали.
Ветер повалил несколько деревьев, дорожных знаков и рекламных щитов. Есть локальные обрывы электрических проводов и линий связи.
К ликвидации последствий стихийного бедствия привлечено порядка 400 человек и более 80 единиц техники.
Губернатор Забайкалья Александр Осипов поручил профинансировать ремонт пострадавших социальных объектов.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что по мнению ряда экспертов, предстоящее лето в России будет богато на природные катаклизмы.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".