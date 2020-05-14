В Чите устраняют последствия ураганного ветра

По столице Забайкалья в четверг прокатился ураган с порывами ветра до 30 метров в секунду, пострадали жилые дома, социальные объекты и коммуникации.

В общей сложности повреждения получили сорок зданий — двадцать жилых домов и столько же социальных объектов: школы, детские сады и роддом. В основном речь идет о сорванной кровле.

К счастью, обошлось почти без пострадавших, как сообщили в читинской мэрии, один человек получил незначительные травмы от удара куском шифера — его госпитализировали.

Ветер повалил несколько деревьев, дорожных знаков и рекламных щитов. Есть локальные обрывы электрических проводов и линий связи.

К ликвидации последствий стихийного бедствия привлечено порядка 400 человек и более 80 единиц техники.

Губернатор Забайкалья Александр Осипов поручил профинансировать ремонт пострадавших социальных объектов.

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