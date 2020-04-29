Жительница Омска под видом мужчины выманила у девушки 255 тысяч

Полиция Омска задержала девушку, которая притворилась мужчиной при знакомстве с женщиной, и выманила у нее 255 тысяч рублей.

"Двадцатишестилетняя омичка познакомилась в социальной сети с молодым человеком. При первой встрече выяснилось, что новый знакомый после тяжелой аварии лишился первичных половых признаков и сейчас получает дорогостоящее лечение. На процедуры по адаптации, со слов заявительницы, приятелю требовалось 180 тысяч рублей. Отзывчивая к чужой беде девушка помогла другу", — сообщается на сайте УМВД по Омской области.

Как оказалось, между женщинами начались отношения, пострадавшая купила мошеннице мобильный телефон, золотую цепь и заняла деньги на оплату кредитов. Позже потерпевшая выяснила пол своей избранницы и обратилась в полицию. Общая сумма ущерба составила 255 000 рублей.