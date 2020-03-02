У россиянина, который накануне вернулся из Италии, обнаружен коронавирус. Заболевание у него протекает в легкой форме. Об этом сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"2 марта подтверждён завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 у гражданина России. По данным проведённого эпидемиологического расследования, установлено, что молодой человек заболел 21 февраля, находясь на отдыхе в Италии", — сказано в сообщении штаба.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".