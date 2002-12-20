КГБ следил даже за НЛО

Не так давно были рассекречены материалы знаменитой "Синей папки", которую в свое время получил от КГБ известный космонавт, ныне почетный президент Академии информациологической и прикладной уфологии (АИПУФ) Павел Попович. Папка содержит множество описаний полетов НЛО и отчеты о некоторых, чаще неудачных попытках со стороны военных их изловить.

Инопланетян признали уже в 1968-м

Когда в 1968 году одновременно 13 ведущих авиаконструкторов и инженеров, входящих в состав свежеоткрытого отделения по НЛО Всесоюзного комитета космонавтики, отправили председателю Совмина Алексею Косыгину предложение создать в стране специальную организацию по изучению НЛО, ответ за подписью академика Щукина был просто поразителен:

"Вопрос о природе так называемых летающих объектов рассматривался с привлечением ряда компетентных организаций президиума АН СССР, Главного управления Гидрометеослужбы, Министерства обороны и других. В настоящее время организациям, занимающимся изучением атмосферы и космоса, дано указание регистрировать и изучать случаи появления неизвестных летающих объектов с целью их опознания. Общее наблюдение за этим осуществляет АН СССР, и создавать какую-либо специальную организацию для изучения НЛО нет необходимости".

— Это был настоящий прорыв, — рассказывает один из ведущих российских уфологов, президент АИПУФ и хранитель "Синей папки" Владимир Ажажа. — Власть впервые официально признала не только существование НЛО, но и то, что этой проблемой она очень заинтересована.

Выяснилось вдобавок, что буквально за несколько месяцев до этого обращения министр гражданской авиации Логинов, замученный рассказами пилотов о встречах со всевозможной небесной нечистью и жалобами на эту же нечисть диспетчеров, дал указание сообщать о каждом случае в письменной форме, приложив к этому небольшую инструкцию, поясняющую личному составу, какую информацию нужно фиксировать.

— А "Синяя папка" появилась только в 1991 году, — продолжает Владимир Георгиевич. — Тогда с просьбой предоставить материалы о наблюдениях НЛО обратился Павел Попович. Он и передал мне полученные документы — протоколы встреч с НЛО на 124 листах. Это были донесения официальных органов, командиров войсковых частей и рассказы мирного населения. Обнародовать это мы не решались очень долго.

Сам Павел Попович видел НЛО лишь однажды, на пути из Вашингтона в Москву.

— Это было в самолете, — рассказывает Павел Романович. — Внезапно в поле зрения появился светящийся треугольник. Некоторое время он шел рядом со скоростью около 1000 км в час, а потом без видимых усилий ушел вперед и пропал.

Хотя в сопроводительном письме и было указано, что КГБ СССР специально за НЛО не следит, характер бумаг как раз говорит обратное. Совершенно очевидно, что в отдельных случаях контора проводила тщательное расследование. Например, в наблюдении аномального явления в районе поселка Бурхала Ягоднинского района Магаданской области 21 октября 1989 г., когда несколько местных жителей любовались НЛО, открытым текстом отмечается: "В ходе бесед с очевидцами выяснилось…" В течение получаса над поселком беззвучно кружила красная светящаяся сфера. А еще всю ночь наблюдалось необычно яркое полярное сияние. Спугнули сферу провода ЛЭП — оказавшись над ними, она резко пошла вверх.

После взрыва тарелки растворялись в воздухе

Над тем, что творилось над Ставропольем 15 декабря 1987 года, чекисты поработали знатно — облазили чуть ли не весь край. По рассказу одного из диспетчеров аэропорта Минеральных Вод, в 23 часа 15 минут борт 65798 сообщил, что ему навстречу движется объект, напоминающий "самолет с включенными фарами". С помощью радиолокационных установок летательных аппаратов обнаружено не было. Спустя примерно три минуты, как доложили с борта 65798, НЛО исчезло.

Движение НЛО в этом районе наблюдал и другой борт — на часах было примерно 23.20. Со слов экипажа, за НЛО тянулся длинный огненный шлейф, разбрасывая искры. По сообщению обоих экипажей, НЛО прекратило свое существование после вспышки, напоминающей взрыв. В 23 часа 30 минут из Новопавловки сообщили, что над населенным пунктом летит горящий самолет, за ним тянется огненный хвост. А потом самолет исчез. Каких-либо обломков или последствий взорвавшегося аппарата звонивший не обнаружил.

В этот же день житель города Ставрополя Василий Коломейцев наблюдал непонятное явление: в 23.20 в районе магазина "Продукты" N15и дома N18 по ул. Фроленко его внимание привлек движущийся по небу светящийся предмет, очертаниями и расположением огней напоминающий самолет ТУ-154. Четко видны были "посадочные фары" в виде 3 светящихся кругов, просматривался длинный сигарообразный корпус сероватого цвета. Объект, находившийся на высоте около 50 метров, двигался бесшумно. Через 30 секунд он пропал.

Дежурный по железнодорожной станции Чесноков, который доложил диспетчеру аэропорта о горящем самолете, утверждал, что, в конце концов, терпящий бедствие транспорт просто растворился в воздухе. Его слова подтвердил станционный кассир. Это "падение" наблюдали также несколько милиционеров из Невинномысска, каждый из которых был тщательно допрошен чекистами.

Двери в "марсианском" корабле так и не нашли

Время от времени военные предпринимали попытки разобраться с НЛО самостоятельно. Так, в августе 1987 года в районе полуострова Тикси бойцы войск противовоздушной обороны пытались "познакомиться" с объектом, внезапно появившимся на радаре. "Радиолокационным постом командного пункта авиакомендатуры ПВО в 5.35 по Москве была обнаружена неопознанная цель", — доложил офицер в/ч 45038 полковник Лобанов. Скорость ее варьировалась от 0 до 400 км/час. В 6.55 в воздух поднялся вертолет МИ-8 — чтобы рассмотреть объект поближе. Но тот внезапно стал недоступен глазу. Командир вертолета капитан Зикеев увидел только два инверсионных следа, уходящих в облака, — и возвратился на аэродром. В это время в небе находился самолет АН-12, полет которого курировал сам Лобанов. Он увидел на высоте 3600 — 4000 метров прозрачное изумрудное с фиолетовым оттенком облако. В середине его просматривались какие-то темные пятна. А за ним тянулось два инверсионных следа. При приближении к объекту связь с разведчиками значительно ухудшалась.

В начале августа 1987 года в Ленинградском военном округе произошло ЧП. Пятеро офицеров были командированы на север Карелии, чтобы сопровождать объект неизвестного происхождения, обнаруженный под Выборгом. Длина его была 14 метров, ширина — 4, высота — 2, 5. Совершенно глухой корпус. Ни одна попытка вскрыть эту неземную "консервную банку" не увенчалась успехом. А в конце сентября объект, запертый в ангаре, бесследно исчез.

28 июля 1989 года НЛО вызвало панику в воинской части, расположенной в районе Капустина Яра, в Астраханской области. Прапорщик Валерий Волошин, чьим рапортом открывается документ, дежурил в тот день на узле связи. Он и получил первый радиосигнал о появлении непрошеных гостей. Правда, к тому времени уже вся часть собралась под открытым небом, любуясь гостями.

"Самое интересное — это когда тарелка ринулась на нас, — вспоминает другой очевидец, рядовой Кулик. — Ее приближение ощущалось даже физически. Скорость ее была огромной, но потом она резко остановилась. Мы услышали гул самолета, который летел параллельно ей на юг. Сперва они двигались с одной скоростью, но потом объект мгновенно набрал скорость и ушел".

Для исследователей "Синяя папка" — бесценный материал. По мнению Ажажи, все говорит о том, что наблюдаемые объекты контролируются разумными существами и они для нас неопасны. По крайней мере, случаев нападения НЛО на человека в "Синей папке" не обнаружено.

Надежда Гужева

КГБ следил даже за НЛО

Собеседник (Москва).- 11.12.2002.