Волкособака - чудовище или друг человека?

В прессе и интернете периодически появляются сообщения о загадочных животных — волкособаках. Информация, содержащаяся в этих статьях, весьма противоречива. Некоторые авторы описывают волкособак как агрессивных и неуправляемых чудовищ, представляющих огромную опасность для сельских и даже городских жителей. Кто же они на самом деле?

Одни авторы сообщений о волкособаках подчеркивают бесперспективность попыток приручения этих животных и тем более целенаправленного разведения их в неволе в связи с полной неспособностью к обучению. Другие наоборот — всячески восхищаются физическими и интеллектуальными данными волкособак, приводят многочисленные примеры успешного использования их на охоте и в служебно-розыскных мероприятиях, а также при охране государственных границ. И отмечают замечательные способности этих животных к обучению, дисциплинированность и дружелюбное отношение к людям.

Такая противоречивость наводит на мысль о том, что авторы этих статей описывают совершенно разных животных. Предпринятое автором данной статьи углубленное исследование публикаций показало, что в большинстве случаев — так и есть. Действительно, чтобы понять, какая из приведенных выше точек зрения ближе к истине, необходимо ответить на вопрос:

Какое животное следует называть волкособакой?

Традиционно волкособаками называли межвидовых гибридов волка обыкновенного (Canis lupus) и домашней собаки (Canis familiaris). Ученые, занимавшиеся исследованием этого вопроса, отмечали, что волкособаки появляются в основном в результате случки самца волка и самки домашней собаки, и очень редко — в обратном случае, поскольку прибежавший во время "волчьих свадеб" в лес кобель уничтожается соперниками-волками безо всякой жалости, тогда как течных сук волки не трогают.

В отличие от мулов или тигрольвов, волкособаки дают потомство, способное к дальнейшему размножению. Это всегда вызывало некоторое недоумение зоологов, поскольку других подобных примеров не наблюдается, и сам факт существования такого гибрида не вписывается в теорию о репродуктивной изоляции видов (согласно которой плодовитого потомства в результате скрещивания разных видов появиться не может).

Однако недавно ученым удалось объяснить этот феномен. Дело в том, что согласно последним исследованиям, домашняя собака и волк не являются разными видами. Скорее, это домашняя и дикая формы одного и того же вида Canis lupus (подобно тому, как дикий осел и домашний — две разные формы одного вида Equus asinus). В связи с этим получается, что волкособака — это результат скрещивания "дикой" формы волка с "домашней". При этом, теоретически сука любой породы способна к подобному скрещиванию (хотя предсказать результат случки волка, например, с болонкой весьма затруднительно), и, следовательно, к производству волкособак. Тем не менее, многих интересует:

Как это происходит?

В основном, с волками контактируют бездомные собаки (в городах) или "собаки на вольном выпасе" (в селах). В пользу этой гипотезы говорят исследования, отмечающие рост численности волкособак именно в тех местах, где увеличивается число бездомных собак. Из этого следует, что представители элиты служебных, декоративных, а также многих охотничьих пород в производстве волкособак не участвуют, поскольку они редко оказываются "на улице". Мамами волкособак чаще всего становятся дворняжки, а также некоторые охотничьи, пастушьи и ездовые собаки, живущие в основном "сами по себе" (например, лайки). В качестве отцов чаще всего выступают волки, проигравшие битву за самку и оставшиеся без пары. Как правило, это более слабые и трусливые члены стаи, не обладающие лидерскимикачествами.

Однако даже такой "неполноценный" волк все равно легко справляется с любым соперником из собачьего племени. Но, по версии охотников, волкособаки рождаются в результате того, что волчицы выманивают для любовных игр сторожевых псов из лесных деревень. Однако ученым (да и автору), подобная гипотеза представляется маловероятной. Вряд ли сторожевой пес, даже будучи волкодавом, сможет победить в схватке нескольких волков-соперников (а ведь иногда в борьбе за самку волку приходится выдерживать 3-4 поединка). Хотя, возможно, в отдельных случаях, дело обстоит именно так. Однако, как бы это ни произошло, совместно нажитый приплод воспитывается среди волков.

Многим читателям, никогда не видевшим волкособак, наверное, интересно:

Как они выглядят?

Все исследователи отмечают, что волкособаки первого поколения очень похожи на волков, однако более низкорослые, субтильные и могут вертеть головой (волк из-за необычайно развитой шейной мускулатуры не может поворачивать голову и, чтобы оглянуться, вынужден разворачиваться всем телом).

Обычно эти животные имеют темно-серый окрас, кроме того, они более пушистые, чем их лесные собратья. Зоолог Владимир Лобачев, говоря про волкособак, отмечает, что они: "…уже в первом-втором поколении теряют способность лаять, не поддаются никакому приручению. В третьем поколении происходит так называемое расщепление — одни бесповоротно становятся хищниками, другие (их меньшинство) пытаются снова уйти к людям. Волки такой измены не прощают и обычно уничтожают их".

Многие исследователи отмечают, что сочетание волчьей охотничьей хватки и умения выживать с собачьей хитростью, знанием человека и его повадок — все это сделало волкособак самыми опасными животными нашего времени. Однако до сих пор непонятно насколько опасны дикие волкособаки для человека.

Насколько опасны дикие волкособаки для человека?

Описывая характер волкособак, многие охотники подчеркивают их агрессивность, ум и сообразительность. Охотовед Валерий Павленко говорит, что "эти животные имеют инстинкт волка и собаки. Они агрессивны, хищные, и в то же время не боятся людей. Волкособаки хитрее волков. Это очень опасное животное. В пять лет у них просыпается агрессия. Это может проявиться если не на самом хозяине, то на его жене или детях". Ему вторит его коллега, Николай Ребрик: "…собака кусает, а волки и их смеси — вырывают мясо. Когда на волков делают облаву, местность окружают красными флажками на веревках 40 сантиметров над землей. Волки их боятся и не идут в ту сторону, а волкособака идет напролом". Однако есть и другие отзывы.

Те, кому удавалось заполучить щенка волкособаки и вырастить его, говорили о том, что особой агрессии их питомцы не проявляли, хотя были мстительны и злопамятны (впрочем, подобное свойственно представителям многих охотничьих пород). Из этого следует, что, скорее всего, повышенная агрессивность волкособак — естественная реакция на преследование этих животных людьми.

В отечественной и зарубежной прессе описано много случаев, когда волкособаки безо всяких причин нападали на людей и загрызали их насмерть. Правда, рядом с трупом никогда не удавалось обнаружить виновника происшествия, следы же волкособак неотличимы от следов их домашних сородичей. Почему-то характерным "почерком" волкособак-убийц считается следующая ситуация: горло жертвы перегрызено, но животное есть добычу и не думало (хотя известно, что и домашние собаки, и волки в ряде случаев поступают точно так же). С учетом этого можно утверждать, что достоверно доказать виновность волкособак в гибели людей ни разу не удалось.

Многие, кого интересует проблема волкособак, задаются вопросом:

Можно ли использовать их в качестве охотничьих или служебных собак?

Те, кто держал волкособак дома, отмечают их поразительную способность к обучению, но в то же время говорят о том, что волкособака никогда не будет делать того, чего не хочет. Иначе говоря, беспрекословного подчинения от нее не добиться. Это сразу же ставит жирный крест на использовании волкособак в качестве служебных — ведь служебным собакам часто приходиться выполнять команду вопреки собственному желанию. Как охотники они тоже не хороши, поскольку жертву не облаивают, а подстреленную добычу, вместо того чтобы принесли охотнику, стараются незаметно спрятать. И сторожить дом волкособак не заставить — они очень подвижны и не могут долго находиться взаперти или сидеть на цепи.

Тем не менее некоторые народы Арктики нашли им применение и используют волкособак в качестве ездовых. Известный канадский зоолог Ф. Моуэт описывал случаи, когда эскимосы для получения подобного потомства специально приводили течных лаек к волчьим жилищам. Однако невозможно точно сказать, насколько широко распространена подобная практика. Да и вряд ли каюр (погонщик) составлял упряжку из одних волкособак. Вожаком, которому подчиняются все остальные, скорее всего, была домашняя лайка, поскольку вожак обязан безоговорочно подчиняться человеку.

Так что, похоже, действительно, использование волкособак в хозяйстве не представляется целесообразным. Но почему же некоторые утверждают, что волкособаки проявляют уникальные способности в поисково-розыскной работе и охране границ? Все дело в том, что здесь речь идет не о диких волкособаках, а о породах, выведенных на их основе.

Каковы же они, породы собак с волчьей примесью?

Выведение любой породы собак — долгий и трудоемкий процесс. Создатель саарлоос вольфхонда (саарлооская волчья собака) Линдерт Саарлоос потратил на это около сорока лет. Первые гибриды волкособак оказались неудачными. Но Сарлос настойчиво продолжал работу, ведя последовательный отбор, и результаты оказались успешными — порода была признана Голландским клубом собаководства. Не меньше времени пришлось потратить чешским и итальянским кинологам, создателям пород влчак и лупа итальяно.

Все кинологи, работавшие с волкособаками, осуществляли жесткий отбор на пониженную агрессивность и способность к безоговорочному подчинению. Однако даже при таком подходе у представителей всех вышеуказанных пород не удалось изжить волчьего своеволия. Недаром специалисты отмечают, что собаки "волчьих" пород обладают более тонкой и ранимой психикой, легко травмируются в результате испуга или обиды, поэтому плохо переносят штампованную дрессировку, требуют индивидуального подхода и очень продуманной социализации (в Италии, например, этих собак разводят только в ведомственных питомниках и не продают частным лицам).

Совершенно очевидно, что при таких качествах вряд ли возможно массовое разведение и использование подобных животных, это слишком дорого и трудоемко. Видимо именно поэтому, в свое время в СССР отказались от выведения отечественной "волчьей" породы, хотя в 60-х и 70-х годах несколько раз проводились эксперименты по скрещиванию волков с собаками различных пород.

Подведем итоги

Итак, как видно из вышесказанного, волкособаки вовсе не чудовища, но и друзьями человека их тоже назвать сложно. Скорее, они, как и другие дикие животные, наши соседи на этой планете. И нам следует относиться к ним, как и к другим соседям, не со страхом и ненавистью, а с уважением и любовью.