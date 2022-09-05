Астрологи: "Дева, Овен, Лев и еще три знака зодиака - самые неискренние"

Иногда кажется, что в мире почти не осталось искренних людей: кто-то стремиться угодить начальнику, занимаясь лизоблюдством, кто-то натягивает улыбку, испытывая при этом к вам отвращение. Астрологи считают, что есть 6 знаков зодиака, которые более всего склонны к фальши.

Знаки зодиака, склонные к фальши

Дева

Наряду с Тельцом и Козерогом, Дева является земным знаком. Она известна своей приземленностью, лояльностью и надежностью. Казалось бы, у земных знаков нет времени на игры. Но экстрасенс, таролог, астролог Леа Голдберг считает, что именно излишняя тревожность, а также трудолюбие заставляют Дев вести себя фальшиво.

"[Они] будут притворяться, что им нравятся другие… только для того, чтобы их оставили в покое… и не мешали работать", — считает астролог.

Овен

Овны известны как своим нравом, так и своей дикой, эгоцентричной энергией — комбинация, которая приводит к сомнительному поведению, особенно в социуме.

"Этот вспыльчивый баран обычно слушает с намерением ответить, а не понять по-настоящему, — объясняет астролог Шарлотта Кирстен. — Овны имеют привычку мгновенно вмешиваться в разговор с необдуманными комментариями, перетягивают одеяло на себя".

Если вам действительно нужно поговорить о своих проблемах с Овном, лучше всего сделать это один на один, когда он не борется за внимание окружающих.

Лев

Как и Овны, Львы любят вечеринки и внимание к своей персоне.

"Они будут притворяться, что им нравятся другие, просто чтобы оставаться популярными и привлекать больше внимания окружающих", — отмечает Голдберг.

И как только они включают обаяние и получают то, что хотят, они быстро исчезают, демонстрируя свой оппортунизм.

Близнецы

Близнецы имеют репутацию двуличного знака зодиака, что иногда является просто результатом их нерешительности, но также может быть связано с их любовью к сплетням.

"Управляемый сообразительным Меркурием, этот озорной воздушный знак… стремится [поделиться] вашей уязвимостью с другими в попытке укрепить социальные связи", — говорит Кирстен.

Меркурий также является планетой общения, именно слово Близнецы используют как "свое оружие, чтобы изображать себя такими, какими они хотят быть, а не такими, какие они есть на самом деле", считает астролог Тара Редфилд.

Хотя она отмечает, что часто Близнецы просто хорошо проводят время, рассказывая анекдоты и истории в компании, они также зачастую преувеличивают и даже выдумывают какие-то события, только для того, чтобы произвести впечатление.

Рыбы

Рыбы — безнадежные романтики, но при этом они не прочь подсластить пилюлю, чтобы угодить кому-то.

"Рыбы рождены угождать людям и будут говорить или делать все, что нужно, чтобы все остались довольны, — объясняет астролог Тара Беннет. — Вы никогда не можете быть уверены, соглашаются ли они с вами, потому что вы правы, или просто для того, чтобы избежать конфронтации и сохранить мир".

Это желание держаться подальше от конфликтов также заставляет Рыб переходить в режим сохранения, когда они думают, что их обидели, говорит Кирстен.

"Управляемые Нептуном, планетой иллюзий, Рыбы — искусные рассказчики, сочиняющие истории обо всех и обо всем, что влияет на их жизнь".

Хотя это может быть естественным механизмом самозащиты для них, чтобы скрыть правду, "собратья по знаку" легко увидят истину в этой фальшивой игре.

Весы

Как и Рыбы, "Весы избегают конфронтации, как чумы", говорит Кирстен. Они "одержимы равновесием и скажут что угодно, чтобы сохранить мир, даже если это означает пожертвовать своими ценностями", добавляет она.

В своем стремлении к справедливому существованию Весы редко принимают чью-либо сторону. В результате чего их часто обвиняют в фальши. Как объясняет писательница и астролог Лиза Барретта, "они заботятся о светском приличии и даже улыбаются и мило [разговаривают] с кем-то, кто им безразличен".

Их фальшивость усугубляется тем фактом, что Весы слишком заботятся о том, что о них думают другие.

"Они постоянно беспокоятся, что люди не полюбят их", — говорит Беннет. — Для Весов отсутствие любви разрушительно".

Пытаются ли они приспособиться, избегают спора или скрывают свои истинные чувства, они будут притворяться, пока не добьются успеха.

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