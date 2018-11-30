Маршал Победы, универсальный игрок и наркобарон - Гороскоп дня

Об открытости, откровенности, сложности и многогранности внутреннего мира, отменном чувстве юмора рожденных 1 декабря рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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"Сравнение неверное. Бонапарт войну проиграл, а я выиграл", — так поправил однажды журналиста, сравнившего его с Наполеоном Бонапартом великий полководец XX века рожденный сегодня маршал Победы Георгий Жуков (фото). Победа во всем и над всеми — это эликсир молодости и жизни, так необходимый Формуле небес рожденных 1 декабря. О победоносных Стрельцах дня сегодняшнего поговорим подробнее.

Рожденные 1 декабря — в высшей степени открытые и откровенные личности. Более того, они никогда не боятся подкреплять свои слова делами. Зачастую люди, чей день рождения — 1 декабря, демонстрируют нескромное поведение и ничуть этого не смущаются, чем подкупают окружающих. Не мучаясь угрызениями совести, они с радостью опровергают общественные устои и этикет, особенно если на кону стоят жизненно важные для них интересы. Поскольку рожденные 1 декабря буквально распахнуты навстречу миру, многие считают их поверхностными людьми. Однако на самом деле это не так. Их внутренний мир может быть сложным и многогранным, но благодаря отменному чувству юмора им удается скрывать его от посторонних глаз.

"Вы спросили, желательно ли человеку иметь чувство юмора, или обязательно. В двух словах ответ звучит так: желательно обязательно", — с таким отменным чувством юмора ответил рожденный сегодня Геннадий Хазанов (фото).

Легким, веселым и общительным человеком запомнился современникам рожденный сегодня русский математик Николай Лобачевский. Окружающие его люди с трудом принимали в нем гениального ученого. Но именно Лобачевский стал одним из создателей неевклидовой геометрии, а один английский математик назвал Лобачевского "Коперником геометрии".

Но главную победу рожденный сегодня герой-Стрелец достиг на общественном и преподавательском поприще. Он в течение сорока лет преподавал в Императорском Казанском университете, в том числе 19 лет руководил им в должности ректора. Его активность и умелое руководство вывели университет в число передовых российских учебных заведений.

Первым из советских военачальников, получившим орден Красного Знамени, стал рожденный 1 декабря выдающийся командующий русской и молодой тогда еще Советской армии Василий Блюхер (фото). О бесстрашии командира Блюхера слагались легенды, ему одному из первых было присвоено звание маршала Советского Союза, он стал первым в истории армии кавалером всех боевых орденов.

Практикующие астрологи давно пришли к выводу, что люди, рожденные в первый день месяца своего знака Зодиака, обладают наиболее сильными характеристиками для раскрытия персональной звездной формулы. А знак Стрельца традиционно считается наиболее сильным из всех знаков Зодиака для общественной и социальной реализации. А чем сильнее личность, тем больше у нее по жизни врагов и завистников.

Зависть и интриги в течение всей своей героической жизни ощущал по отношению к себе и Георгий Жуков, но судьба сберегла великого полководца, он сохранил жизнь, стал маршалом Победы и написал прекрасные воспоминания. Василий Блюхер не дожил до воспоминаний. По доносу "доброжелателей" он был расстрелян в 1938 году и посмертно реабилитирован лишь после смерти Сталина.

Иногда Стрельцы, чей день рождения — 1 декабря, сами не сознают, что делают, и создается впечатление, будто все их поступки продиктованы некими спонтанными импульсами. Кстати, некоторые из них порой всерьез сомневаются в собственной стабильности. Великодушные и щедрые люди, рожденные в этот день, ничего не утаивают от тех, кто им близок и дорог — и это касается не только финансов. Проблема состоит лишь в том, что рожденным 1 декабря в силу занятости попросту не хватает времени на щедрые подношения, а это может провоцировать недовольство со стороны тех, кто знает их недостаточно хорошо.

Всегда занят своей профессией один из самых плодовитых режиссеров современного кино, рожденный сегодня четырехкратный обладатель премии "Оскар" Вуди Аллен (фото). Аллен заслужил любовь публики своими остроумными комедиями, содержащими элементы абсурда и сатиры, а также психологическими драмами. На стыке этих двух жанров Аллен создал новый жанр "интеллектуальной комедии". Кроме того, уважение его коллег вызывает сам огромный объем работы, проделанной им в кино, и высокая скорость производства фильмов.

На стыке двух видов спорта провел свою яркую спортивную жизнь герой дня сегодняшнего выдающийся советский футболист и хоккеист Всеволод Бобров (фото). Хоккеист Бобров стоял у истоков сборной СССР по хоккею с шайбой, с которой в 1954 году выиграл первый титул чемпиона мира, став лучшим нападающим турнира. Бобров также признавался неоднократно лучшим бомбардиром и игроком сборной СССР по футболу.

Универсальный Стрелец дня сегодняшнего стал единственным игроком в истории, который был капитаном как футбольной, так и хоккейной сборной. Поэт Евгений Евтушенко в своем стихотворении "Прорыв Боброва" написал о герое дня прекрасные строчки:

Шаляпин русского футбола,

Гагарин шайбы на Руси...

Стрельцы, рожденные 1 декабря, — более чем вольнолюбивые личности. И, будучи людьми чрезвычайно энергичными, они часто способны сделать невозможное. Хотя многие из них вполне способны трудиться в коллективе единомышленников, наилучших результатов они добиваются, когда им предоставляют возможность развернуться и проявить инициативу. Долгие годы работы в тесных рамках организации могут заглушить в них талант и вдохновение. Подобно диким животным, которые после заточения в клетках теряют связь с природными инстинктами, они тоже могут утратить индивидуальность. Для рожденных 1 декабря чрезвычайно важно чувство свободы для полного самовыражения.

В состоянии абсолютной свободы прожил свою недолгую жизнь рожденный сегодня культовый колумбийский наркобарон Пабло Эскобар (фото). Он вошел в историю как один из самых известных и жестоких преступников не только Колумбии, но и всего мира. Убивая судей, прокуроров, журналистов, уничтожая гражданские самолеты, полицейские участки и лично казня своих жертв, он вместе с тем пользовался популярностью среди молодежи и бедных слоев населения.

Без убийств и насилия стал одним из самых популярных рок-исполнителей своего времени рожденный сегодня основатель и бессменный лидер групп "Бригада-С" и "Неприкасаемые" Гарик Сукачев (фото).

Несколько поколений зрителей знают рожденного сегодня замечательного актера Геннадия Хазанова и любят его попугая Кешу, улыбаются, вспоминая его студента кулинарного техникума. Хазанов добился всесоюзного успеха как пародист и артист разговорного жанра, на его счету десятки ролей в кино и театре. Так что формула "универсального человека" во всей красе реализовалась еще в одном своем звездном герое.

Универсальную Формулу небес героев дня прекрасно сформулировал рожденный сегодня Николай Лобачевский, и его цитатой закончим сегодня: "Человек должен идти по непроторенным путям несмотря на препятствия. Жить — значит чувствовать, наслаждаться жизнью, чувствовать непрестанно новое, которое бы напоминало, что мы живем".

На фото: Георгий Жуков

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