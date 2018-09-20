Рожденные 21 сентября - Гороскоп дня

О любви к общественным вкусам, современности, модернизме и одновременно консерватизме рожденных 21 сентября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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"Планета вращается, знаете ли. Можно вращаться вместе с ней, а можно зацепиться за что-то и протестовать, но тогда тебя свалит с ног", — так со свойственной ему девской прагматичностью заметил однажды рожденный сегодня культовый американский писатель, прозванный Королем ужасов, Стивен Кинг. Что же ужасного, а что прекрасного подготовила нам Формула небес последнего дня знака Девы рассмотрим подробнее.

Рожденные 21 сентября всерьез озабочены превалирующими в данное время в обществе вкусами либо ради их установления в своем кругу, либо ради их соблюдения во имя собственного спокойствия.

Можно сказать, что большинство из рожденных 21 сентября исключительно современны во всем, будь то образ мышления, наряд, дом или даже марка телевизора, который стоит у них на даче (или, по меньшей мере, они страстно стремятся к этому). Часто их желание добиться материального благополучия диктуется обычной потребностью в бытовом комфорте. Нужно упомянуть однако, что среди тех, кто родился 21 сентября, есть и такие, кого подобные внешние проявления благополучия вовсе не тревожат и кто по-настоящему озабочен только тем, чтобы быть современным интеллектуально и иметь широкий кругозор. Для этого типа людей естественный образ жизни, далекий от городского шума, обычно имеет большое значение. Например, у уже упомянутого Стивена Кинга целых три дома в разных штатах Америки, в которых писатель творит свои произведения.

А вот рожденный сегодня итальянский монах-реформатор Джироламо Савонарола достаточно рано бежал из дома в доминиканский монастырь, оставив дома написанную им книгу "О презрении к свету". В монастыре он вел суровую жизнь, отказался от денег, которые имел, свои книги подарил монастырю, оставив себе только Библию, и ополчался против монастырской роскоши.

В оценке значения деятельности Савонаролы мнения историков расходятся. Одни идеализируют его честность, прямоту и широкие планы, видят в нем реформатора, обличающего пороки Церкви. Другие напоминают, что он жил средневековыми идеями, не создал новой Церкви и был сторонником строгих католических догматов. Такая формула деятельности, совмещающая в себе модернизм и консерватизм в одном флаконе, действительно типична для рожденных 21 сентября.

И все же слово "современный" применимо к Девам, рожденным 21 сентября, как в значении "идущий в ногу со временем", так и в значении "прогрессивный". В целом их привлекают новые идеи, необычные течения в моде, романы, о которых говорят в обществе. Кроме того, люди, чей день рождения — 21 сентября, с большим интересом ожидают появления последних технических новинок. Причиной подобного интереса является не только вполне объяснимое желание жить в ногу со временем, но и истинное понимание того, что подобные нововведения позволят им работать наиболее эффективно.

Ну а если технические новинки не успевают делать наука и прогресс, то рожденные 21 сентября придумают эти новинки сами в своем воображении и расскажут о них остальным. Так поступил однажды рожденный сегодня английский писатель Герберт Уэллс, придумав свои романы "Человек-невидимка", "Машина времени" и "Война миров". На похоронах Уэллса писатель Джон Пристли назвал его "человеком, чье слово внесло свет во многие темные закоулки жизни". Ну а сам Уэллс со свойственным ему девским сарказмом написал однажды в предисловии к своей книге "Войны в воздухе", что его эпитафией должна стать фраза: "Я вас предупреждал, проклятые вы дураки".

"Мне понравилось, а у кого вкус хуже, те вообще в восторге", — так смачно реагировал на жизнь герой дня сегодняшнего советский артист Зиновий Гердт. Зяма, как звали его друзья, обладал тонким чувством юмора. Его остроумию восхищались друзья, а сам он имел необыкновенный смех. "Ничего, ничего… Вы сидите за свои деньги, а я стою — за ваши", — так Гердт отвечал зрителям, которые предлагали ему присесть из-за хромоты.

Девы, пришедшие в мир сегодня, очень гордятся своими творениями, будь то в физической форме (например, детьми, произведениями искусства, деловыми предприятиями, конструкциями) или же субстанциями абстрактного происхождения (концепциями, системами, планами, изобретениями). Поэтому идеальным занятием для рожденных в этот день было бы такое, которое позволяло бы им генерировать идеи, а затем воплощать их в жизнь.

Построить первый электродвигатель и первый телеграфный аппарат, печатающий буквы, удалось рожденному сегодня немецкому физику Борису Якоби.

Испанский изобретатель Хуан де ла Сиерва создал и запустил первый в мире автожир, использующий для создания подъемной силы свободно вращающийся винт.

Преобразовать русский стихотворный язык, освободить его от тяжелых и устарелых форм, придать ему легкость, плавность и привлекательность во многом удалось замечательному русскому поэту-баснописцу Ивану Дмитриеву.

Установить факт того, что переносчиком сыпного тифа является платяная вошь, удалось французскому бактериологу Шарлю Николю. За эту свою наблюдательность ученый получил Нобелевскую премию по медицине.

Рожденные 21 сентября хотят, чтобы ими восхищались. Вопросам эстетического вкуса они придают большое значение. Идея прекрасного у них часто бывает окрашенной в цвета необычных желаний — скорее, она направлена на необузданное, асимметричное и вызывающее. Девы, рожденные 21 сентября, всегда умеют вдохнуть необычное в банальность. Именно об этой формуле и писал Герберт Уэллс: "У каждого из нас есть своя машина времени, воспоминания, что уносят нас в прошлое, и мечты, которые переносят нас в будущее".