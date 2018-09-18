Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды Магазин
Гороскоп
Автор Соломон Соловьев

Рожденные 19 сентября - Гороскоп дня

Гороскоп print

О педантичности, эпатажности, безупречном вкусе и представительности рожденных 19 сентября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿


"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Высокий рост придавал ему представительность. Но так как он был длинным и старым, то стан его согнулся, и он, чтобы ходить прямо, привязывал себе на грудь липовые дощечки", — так описывали современники внешность рожденного сегодня римского императора Антонина Пия, четвертого из пяти хороших императоров. Антонин Пий был тем, кого сейчас принято называть модным словом "метросексуал". Своей внешности он придавал всегда особое значение, утверждая при этом, что внимательность человека к внешним деталям отражается на его внутреннем мире и на окружающей его среде. О девской педантичности и эпатажности расскажем подробнее в Формуле небес на примере рожденных 19 сентября.

Девы, рожденные 19 сентября, чрезвычайно озабочены тем, как выглядят вещи, окружающие их. Они могут до бесконечности расправлять несуществующую складочку на рубашке или, например, на последние деньги купить стильную безделицу, которую, уступая быстро меняющейся моде, выбросят меньше чем через полгода. До мелочей продумывая свой быт, они способны организовать все вокруг себя в одно четко функционирующее целое.

Такие четко функционирующие предприятия организовал однажды крупный русский промышленник из рода Демидовых Никита Демидов. Полученные им по наследству заводы Никита не только не растерял (в отличие от брата Порфирия), но и приумножил, построив три новых. В целом, его предпринимательская деятельность была весьма успешной: суммарная производительность принадлежавших ему заводов превышала выпуск чугуна и железа на всех заводах его легендарного отца. Демидов очень любил заниматься науками и покровительствовал ученым и художникам; он находился в дружеской переписке с Вольтером. Он первый из рода Демидовых начал собирать коллекцию художественных и исторических ценностей.

Девы, чей день рождения — 19 сентября, зачарованы красотой окружающего мира, но особенно чувственной, физической красотой. Там, где другие равнодушно пройдут мимо, они обязательно заметят неповторимое: изящный завиток, вьющийся по ветру, горделивую осанку незнакомого человека или просто ускользающую красоту во всех ее проявлениях.

Фильм "Ускользающая красота" режиссера Бернардо Бертолуччи стал, возможно, одной из лучших работ в кино для рожденного сегодня английского актера Джереми Айронса. Если и можно о ком-то с уверенностью сказать, что вот это мужчина-эстет, так это об Айронсе. Его эстетическая холодная красота, безупречная внешность и неповторимые манеры всегда сопутствуют как самому актеру по жизни, так и образам его героев.

Одежда рожденных 19 сентября людей чаще всего безукоризненна. И если они вдруг решают выглядеть неряшливо или растрепанно, то делают это в расчете произвести определенное впечатление на окружающих, как при смене костюма или декораций. В целом, рожденные 19 сентября педантично придерживаются вкусов своего общественного круга. Но, спонтанно пожелав привлечь к себе внимание, они могут изменить свою внешность до неузнаваемости, например, на старости лет подстричься под панка или в спортивном костюме явиться на званый прием. Однако даже если их внешний вид и эпатирует публику, в полном отсутствии вкуса обвинить этих людей очень трудно.

Спонтанно пожелала привлечь к себе внимание в возрасте 16 лет худая английская девочка подросток по имени Лесли Хорнби. И знакомый парикмахер в Лондоне сделал ей короткую и оригинальную стрижку, а заодно придумал ей псевдоним Твигги (от англ. twig — "тростинка"). Вскоре девушка стала лицом модного Лондона и иконой новой субкультуры. По мнению некоторых историков моды, именно Твигги можно назвать первой супермоделью. Миллионы девушек по всему миру худели до изнеможения ("синдром Твигги"), копировали макияж и необычайно короткую стрижку большеглазой модели. Она стала настоящей визитной карточкой десятилетия.

Дев, рожденных 19 сентября, часто считают поверхностными людьми, учитывая их стремление всегда выглядеть, как на картинке из модного журнала. По этой причине, люди, чей день рождения — 19 сентября, могут остаться одинокими, что заставляет их жестоко страдать. Мало кто знает, что за яркой внешностью скрывается ранимая натура, пропускающая через себя все несправедливости окружающего мира.

Многие из них позволяют себе с головой окунуться в развлечения, раздвигая рамки морали. Как правило, ради минутного увлечения они никогда не поступятся главным, но иногда, потеряв нравственные ориентиры, они могут разочароваться в жизни и покатиться под гору.

Рожденная сегодня американская актриса Френсис Фармер эпатировала голливудскую публику тем, что на вечеринки кинозвезд умышленно одевалась безвкусно и старомодно. Этим она выражала протест против интриг, царящих в Голливуде. В итоге ее обвинили в психическом расстройстве и несколько раз принудительно подвергали лечению в психиатрических клиниках. Так как в середине XX века в Америке события, связанные с Фармер, были явлением исключительным, то в дальнейшем о жизни Френсис Фармер было написано несколько книг и снято два фильма. В одном из фильмов под названием "Френсис" роль Френсис Фармер блистательно исполнила актриса Джессика Лэнг и была номинирована на премию "Оскар"

Рожденные 19 сентября обычно демонстрируют недюжинную способность неуклонно продвигаться вверх по социальной лестнице. И при этом они часто меняются в процессе преодоления этого пути. И в самом деле, сознательно избавляясь от своих комплексов, они могут за несколько коротких лет превратиться в преуспевающих, энергичных и уверенных в себе членов общества.

Ярким примером успешности может служить жизненный путь рожденного сегодня менеджера группы The Beatles Брайана Эпстайна. Именно под его руководством музыканты группы добились известности и коммерческого успеха сначала в Великобритании, а затем и во всем мире.

Выдающееся произведение мировой литературы XX века роман "Повелитель мух" оставил после себя рожденный сегодня лауреат Нобелевской премии по литературе английский писатель Уильям Джеральд Голдинг.

Прекрасный детский балет "Чиполлино" и еще сотни замечательных музыкальных произведений подарил миру советский композитор Карен Хачатурян.

Непобедимыми и неповторимыми остались в истории спорта пришедшие сегодня в мир российский борец Александр Карелин и его космический собрат боксер Константин Цзю.

Ну и, естественно, в имидже каждого из успешных героев 19 сентября есть нужная доля той внешней педантичности и разумного эпатажа, которая всегда притягивает к ним с необъяснимой силой.

Рожденный сегодня российский писатель Виктор Ерофеев однажды заметил: "В литературе есть только одно правило: не мешайте словам". В Формуле небес есть тоже только одно правило: не мешайте звездам. И все получится.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы гороскоп астролог астрология астропрогноз день рождения формула небес астропсихоаналитика
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Рожденные 19 сентября - Гороскоп дня
Недвижимость
Дачи в России прекратили существовать
Здоровье
Лучевая терапия как метод лечения многих видов рака и ее побочные эффекты
Новости Все >
На свалке в Подмосковье нашли крупное скопление копий паспортов
Бейсболист "Питтсбурга" арестован за домогательства к 13-летней
В Кремле не ждут конкретики от переговоров по газу с Украиной
"Локомотив" сыграл вничью с "Байером" в Юношеской лиге УЕФА
Трамп назначил нового советника по национальной безопасности
Николай Валуев попал в Книгу рекордов России
Facebook будет оценивать контент с помощью независимой комиссии
Четырех ямайских футболистов ударило молнией на поле
Трамп поручил "значительно ужесточить" санкции против Ирана
Путин поговорил по телефону с главой минобороны Саудовской Аравии
Последние материалы
Рожденные 19 сентября - Гороскоп дня
Дачи в России прекратили существовать
Лучевая терапия как метод лечения многих видов рака и ее побочные эффекты
Недвижимость в Евросоюзе стремительно дорожает
Питание для оптимальной производительности
На свалке в Подмосковье нашли крупное скопление копий паспортов
Невроме Мортона в большей степени подвержены женщины
Бейсболист "Питтсбурга" арестован за домогательства к 13-летней
В Кремле не ждут конкретики от переговоров по газу с Украиной
"Локомотив" сыграл вничью с "Байером" в Юношеской лиге УЕФА
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье
Ночная потливость может быть признаком опасных заболеваний

Гипергидроз, или ночное потоотделение, поражает примерно 3% населения и может быть признаком серьезного заболевания.

Ночная потливость может быть признаком опасных заболеваний
Миссия выполнима: Украина может вернуть Крым и Донбасс
Новости Украины
Миссия выполнима: Украина может вернуть Крым и Донбасс
Российский шоу-бизнес
Родители Богомолова ушли со свадьбы после откровенного танца Собчак
Наука и техника
В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика
Новости Украины
Миссия выполнима: Украина может вернуть Крым и Донбасс

Владимир Зеленский не ставит невыполнимых задач, обещая вернуть Крым и реинтегрировать Донбасс. Потому что СССР, развалившись, "дал свободу" Прибалтике.

Миссия выполнима: Украина может вернуть Крым и Донбасс
Опрос: 59% россиян не имеют никаких сбережений
Экономика
Опрос: 59% россиян не имеют никаких сбережений
Ближний Восток
Тегеран объявил войну Вашингтону в Саудовской Аравии
Прибалтика
Россия работает на статус Эстонии и самооценку Кальюлайд
Наука и техника
В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика

Немецкие ученые исследовали мочу 2500 детей в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет, чтобы выявить наличие в их организме следов пластика.

В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика
"Таврида" может стать вторым официальным названием Крыма
Юг
"Таврида" может стать вторым официальным названием Крыма
Происшествия
В центре вирусологии под Новосибирском произошел взрыв
Военные новости
National Interest: в НАТО планировали искать подлодки СССР магнитами
Соломон Соловьев Рожденные 19 сентября - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Судья Криворучко вывихнул российское правосудие Василий Амирджанов Константин Кузнецов Что происходит с Заворотнюк — виновато ли ЭКО Константин Кузнецов
Комментарии
Уголовное дело юриста Кантемира Карамзина признано незаконным
Украина обвинила Россию в срыве саммита "нормандской четверки"
Плюсы и минусы кефирной диеты
Украина обвинила Россию в срыве саммита "нормандской четверки"
На месте ликвидации двух боевиков в КБР обнаружили взрывчатку
"Доуправлялись": долги госпорпораций превысили резервы бюджета
"Доуправлялись": долги госпорпораций превысили резервы бюджета
"Доуправлялись": долги госпорпораций превысили резервы бюджета
Facebook будет оценивать контент с помощью независимой комиссии
Трамп назначил нового советника по национальной безопасности
Уголовное дело юриста Кантемира Карамзина признано незаконным
Евгений Федоров: федерализация - смерть государства
Трамп назначил нового советника по национальной безопасности
В Кремле не ждут конкретики от переговоров по газу с Украиной
Украина обвинила Россию в срыве саммита "нормандской четверки"
"Доуправлялись": долги госпорпораций превысили резервы бюджета
Трамп назначил нового советника по национальной безопасности
Украина обвинила Россию в срыве саммита "нормандской четверки"
Крым сверху хотят назвать Тавридой. В чем подвох?
Украина обвинила Россию в срыве саммита "нормандской четверки"
Россия стала второй родиной для многих азербайджанцев
История и современность
Храм Христа Спасителя: от строительства до разрушения и возрождения
Храм Христа Спасителя: от строительства до разрушения и возрождения
Где находилась удивительная земля Пунт
Где находилась удивительная земля Пунт
Виктор Мураховский: ракета Х-101 испытана в Сирии со 100% успехом
Виктор Мураховский: ракета Х-101 испытана в Сирии со 100% успехом
Ветеран ФСБ исключил попытку вербовки Сноудена спецслужбами
Ветеран ФСБ исключил попытку вербовки Сноудена спецслужбами
Франция направляет в Саудовскую Аравию экспертов для расследования атаки дронов
Франция направляет в Саудовскую Аравию экспертов для расследования атаки дронов
Президент Ирана обвинил коалицию США в развязывании военного конфликта
Президент Ирана обвинил коалицию США в развязывании военного конфликта
Легенда о "черной книге": что спрятал в Сухаревой башне сподвижник Петра I
Легенда о "черной книге": что спрятал в Сухаревой башне сподвижник Петра I
Маньчжурский инцидент: как Япония начала многолетнюю войну в Китае
Маньчжурский инцидент: как Япония начала многолетнюю войну в Китае
Соцопрос: две трети россиян устали от мигрантов
Соцопрос: две трети россиян устали от мигрантов
ВМС США официально подтвердили контакт с НЛО
ВМС США официально подтвердили контакт с НЛО
Фотогалереи
Самые непопулярные автомобили у угонщиков 5 Фото Самые непопулярные автомобили у угонщиков
Королевские корни Брук Шилдс 9 Фото Королевские корни Брук Шилдс
Происки дьявола? 9 Фото Происки дьявола?
Реальные сказочные существа 8 Фото Реальные сказочные существа
Главное, чтобы костюмчик сидел 8 Фото Главное, чтобы костюмчик сидел
Домашнее
Доступные народные средства, спасающие от осенней простуды
Пять рецептов народных средств для поддержки сосудов мозга в здоровом состоянии
Психологический запор у ребёнка: четыре главные причины
Пить чай полезнее, чем обычную воду
Какие продукты можно есть на ночь глядя?
Как помочь ребенку поправить успеваемость в школе
Сода - уникальный и незаменимый помощник в быту
На кетогенной диете можно сбросить до 12 килограммов за полгода
Семья из США бросила дочь-украинку, скрывшую свой реальный возраст
Семья из США бросила дочь-украинку, скрывшую свой реальный возраст
Восьмиклассница из Гатчины забеременела от разнорабочего
Восьмиклассница из Гатчины забеременела от разнорабочего
Стилист дала советы, как правильно подобрать гардероб
Стилист дала советы, как правильно подобрать гардероб
Татьяна Буланова собирается разъехаться с экс-супругом
Татьяна Буланова собирается разъехаться с экс-супругом
Эксперт назвал заработанную Собчак и Богомоловым сумму на свадьбе
Эксперт назвал заработанную Собчак и Богомоловым сумму на свадьбе
Как устранить ломкость волос
Как устранить ломкость волос
Патчи под глаза своими руками
Патчи под глаза своими руками
6 опасных бьюти-советов
6 опасных бьюти-советов
Вандалы испортили клумбы из шин в Ставрополе
Вандалы испортили клумбы из шин в Ставрополе
Жители Сергиева Посада помешали цыганам ограбить пожилую соседку
Жители Сергиева Посада помешали цыганам ограбить пожилую соседку
Забавные фото
Самые знаменитые стены 6 Фото Самые знаменитые стены
Не тронутые цивилизацией 8 Фото Не тронутые цивилизацией
Обыкновенное чудо 10 Фото Обыкновенное чудо
Кошки: им угрожает исчезновение 8 Фото Кошки: им угрожает исчезновение
"Чудо-остров, жить на нем легко и просто" 8 Фото "Чудо-остров, жить на нем легко и просто"
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Магазин Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ