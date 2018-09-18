Рожденные 19 сентября - Гороскоп дня

О педантичности, эпатажности, безупречном вкусе и представительности рожденных 19 сентября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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"Высокий рост придавал ему представительность. Но так как он был длинным и старым, то стан его согнулся, и он, чтобы ходить прямо, привязывал себе на грудь липовые дощечки", — так описывали современники внешность рожденного сегодня римского императора Антонина Пия, четвертого из пяти хороших императоров. Антонин Пий был тем, кого сейчас принято называть модным словом "метросексуал". Своей внешности он придавал всегда особое значение, утверждая при этом, что внимательность человека к внешним деталям отражается на его внутреннем мире и на окружающей его среде. О девской педантичности и эпатажности расскажем подробнее в Формуле небес на примере рожденных 19 сентября.

Девы, рожденные 19 сентября, чрезвычайно озабочены тем, как выглядят вещи, окружающие их. Они могут до бесконечности расправлять несуществующую складочку на рубашке или, например, на последние деньги купить стильную безделицу, которую, уступая быстро меняющейся моде, выбросят меньше чем через полгода. До мелочей продумывая свой быт, они способны организовать все вокруг себя в одно четко функционирующее целое.

Такие четко функционирующие предприятия организовал однажды крупный русский промышленник из рода Демидовых Никита Демидов. Полученные им по наследству заводы Никита не только не растерял (в отличие от брата Порфирия), но и приумножил, построив три новых. В целом, его предпринимательская деятельность была весьма успешной: суммарная производительность принадлежавших ему заводов превышала выпуск чугуна и железа на всех заводах его легендарного отца. Демидов очень любил заниматься науками и покровительствовал ученым и художникам; он находился в дружеской переписке с Вольтером. Он первый из рода Демидовых начал собирать коллекцию художественных и исторических ценностей.

Девы, чей день рождения — 19 сентября, зачарованы красотой окружающего мира, но особенно чувственной, физической красотой. Там, где другие равнодушно пройдут мимо, они обязательно заметят неповторимое: изящный завиток, вьющийся по ветру, горделивую осанку незнакомого человека или просто ускользающую красоту во всех ее проявлениях.

Фильм "Ускользающая красота" режиссера Бернардо Бертолуччи стал, возможно, одной из лучших работ в кино для рожденного сегодня английского актера Джереми Айронса. Если и можно о ком-то с уверенностью сказать, что вот это мужчина-эстет, так это об Айронсе. Его эстетическая холодная красота, безупречная внешность и неповторимые манеры всегда сопутствуют как самому актеру по жизни, так и образам его героев.

Одежда рожденных 19 сентября людей чаще всего безукоризненна. И если они вдруг решают выглядеть неряшливо или растрепанно, то делают это в расчете произвести определенное впечатление на окружающих, как при смене костюма или декораций. В целом, рожденные 19 сентября педантично придерживаются вкусов своего общественного круга. Но, спонтанно пожелав привлечь к себе внимание, они могут изменить свою внешность до неузнаваемости, например, на старости лет подстричься под панка или в спортивном костюме явиться на званый прием. Однако даже если их внешний вид и эпатирует публику, в полном отсутствии вкуса обвинить этих людей очень трудно.

Спонтанно пожелала привлечь к себе внимание в возрасте 16 лет худая английская девочка подросток по имени Лесли Хорнби. И знакомый парикмахер в Лондоне сделал ей короткую и оригинальную стрижку, а заодно придумал ей псевдоним Твигги (от англ. twig — "тростинка"). Вскоре девушка стала лицом модного Лондона и иконой новой субкультуры. По мнению некоторых историков моды, именно Твигги можно назвать первой супермоделью. Миллионы девушек по всему миру худели до изнеможения ("синдром Твигги"), копировали макияж и необычайно короткую стрижку большеглазой модели. Она стала настоящей визитной карточкой десятилетия.

Дев, рожденных 19 сентября, часто считают поверхностными людьми, учитывая их стремление всегда выглядеть, как на картинке из модного журнала. По этой причине, люди, чей день рождения — 19 сентября, могут остаться одинокими, что заставляет их жестоко страдать. Мало кто знает, что за яркой внешностью скрывается ранимая натура, пропускающая через себя все несправедливости окружающего мира.

Многие из них позволяют себе с головой окунуться в развлечения, раздвигая рамки морали. Как правило, ради минутного увлечения они никогда не поступятся главным, но иногда, потеряв нравственные ориентиры, они могут разочароваться в жизни и покатиться под гору.

Рожденная сегодня американская актриса Френсис Фармер эпатировала голливудскую публику тем, что на вечеринки кинозвезд умышленно одевалась безвкусно и старомодно. Этим она выражала протест против интриг, царящих в Голливуде. В итоге ее обвинили в психическом расстройстве и несколько раз принудительно подвергали лечению в психиатрических клиниках. Так как в середине XX века в Америке события, связанные с Фармер, были явлением исключительным, то в дальнейшем о жизни Френсис Фармер было написано несколько книг и снято два фильма. В одном из фильмов под названием "Френсис" роль Френсис Фармер блистательно исполнила актриса Джессика Лэнг и была номинирована на премию "Оскар"

Рожденные 19 сентября обычно демонстрируют недюжинную способность неуклонно продвигаться вверх по социальной лестнице. И при этом они часто меняются в процессе преодоления этого пути. И в самом деле, сознательно избавляясь от своих комплексов, они могут за несколько коротких лет превратиться в преуспевающих, энергичных и уверенных в себе членов общества.

Ярким примером успешности может служить жизненный путь рожденного сегодня менеджера группы The Beatles Брайана Эпстайна. Именно под его руководством музыканты группы добились известности и коммерческого успеха сначала в Великобритании, а затем и во всем мире.

Выдающееся произведение мировой литературы XX века роман "Повелитель мух" оставил после себя рожденный сегодня лауреат Нобелевской премии по литературе английский писатель Уильям Джеральд Голдинг.

Прекрасный детский балет "Чиполлино" и еще сотни замечательных музыкальных произведений подарил миру советский композитор Карен Хачатурян.

Непобедимыми и неповторимыми остались в истории спорта пришедшие сегодня в мир российский борец Александр Карелин и его космический собрат боксер Константин Цзю.

Ну и, естественно, в имидже каждого из успешных героев 19 сентября есть нужная доля той внешней педантичности и разумного эпатажа, которая всегда притягивает к ним с необъяснимой силой.

Рожденный сегодня российский писатель Виктор Ерофеев однажды заметил: "В литературе есть только одно правило: не мешайте словам". В Формуле небес есть тоже только одно правило: не мешайте звездам. И все получится.