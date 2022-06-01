Вирусолог: в России оспа обезьян не должна никого волновать

Насколько оспа обезьян опасна для человека; как передаётся этот вирус и может ли он вызвать пандемию, аналогичную той, которую вызвал коронавирус. Правда ли, что вирус оспы обезьян может сохранять свою активность много лет, рассказал Pravda.Ru вирусолог, директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков.

— Константин Михайлович, сейчас во всех странах обсуждают вирус оспы обезьян. Что это за вирус?

— Своя оспа есть у человека (натуральная оспа), коров, верблюдов и обезьян. Это родственные вирусы. Оспу человека удалось ликвидировать в конце 70-х годов, и вакцинация была прекращена. Но случаи похожего заболевания продолжались, особенно в Африке: они были вызваны вирусом обезьяньей оспы.

Необычность нынешней вспышки в том, что большую роль играет передача от человека к человеку.

Может получиться, что вирус, передаваясь от человека к человеку, постепенно приспособится к такому способу существования. Это мы наблюдали в последние два года с коронавирусом. Он перескочил с летучей мыши и постепенно научился жить в человеческом организме.

Оспа обезьян не очень хорошо передается от человека к человеку. Но сейчас что-то изменилось в этом вирусе, потому что вспышка началась на Канарах, где собралось несколько десятков тысяч человек на гей-парад.

— Насколько это серьезное заболевание?

— Оно передается воздушно-капельным путем, при плотном контакте и даже бесконтактно: если вирус попадает на какую-то поверхность, то человек может заразиться, прикоснувшись к ней. В отличие от коронавируса, вирус очень устойчивый. Он может годами выживать в засушенных биоматериалах:

чешуйках пустул,

кусочках кожи и т. д.

Заболевание проявляется лихорадкой и появлением волдырей (пустул) на коже. Очень болезненные волдыри, внутри которых жидкость. В ней больше всего вируса. Если такая жидкость попадает к здоровому человеку, он может заразиться. Когда человек выздоравливает, у него на всю жизнь остаются шрамы на коже на месте пустул.

— Можете ли вы дать рекомендации россиянам, как себя обезопасить?

— Всё нормально. Сейчас никто никуда не ездит, обезьяны в России не прыгают по веткам. Это не та тема, о которой общество должно волноваться. Об этом должны волноваться органы здравоохранения.

Данный случай, мне кажется, свидетельствует о паузе в новостном цикле. Не о чем говорить, и все говорят про обезьянью оспу.