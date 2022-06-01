EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Кирилл Горшенин

Вирусолог: в России оспа обезьян не должна никого волновать

Здоровье

Насколько оспа обезьян опасна для человека; как передаётся этот вирус и может ли он вызвать пандемию, аналогичную той, которую вызвал коронавирус. Правда ли, что вирус оспы обезьян может сохранять свою активность много лет, рассказал Pravda.Ru вирусолог, директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков.

Вирусолог: в России оспа обезьян не должна никого волновать

— Константин Михайлович, сейчас во всех странах обсуждают вирус оспы обезьян. Что это за вирус?

— Своя оспа есть у человека (натуральная оспа), коров, верблюдов и обезьян. Это родственные вирусы. Оспу человека удалось ликвидировать в конце 70-х годов, и вакцинация была прекращена. Но случаи похожего заболевания продолжались, особенно в Африке: они были вызваны вирусом обезьяньей оспы.

Необычность нынешней вспышки в том, что большую роль играет передача от человека к человеку.

Может получиться, что вирус, передаваясь от человека к человеку, постепенно приспособится к такому способу существования. Это мы наблюдали в последние два года с коронавирусом. Он перескочил с летучей мыши и постепенно научился жить в человеческом организме.

Оспа обезьян не очень хорошо передается от человека к человеку. Но сейчас что-то изменилось в этом вирусе, потому что вспышка началась на Канарах, где собралось несколько десятков тысяч человек на гей-парад.

— Насколько это серьезное заболевание?

— Оно передается воздушно-капельным путем, при плотном контакте и даже бесконтактно: если вирус попадает на какую-то поверхность, то человек может заразиться, прикоснувшись к ней. В отличие от коронавируса, вирус очень устойчивый. Он может годами выживать в засушенных биоматериалах:

  • чешуйках пустул,
  • кусочках кожи и т. д.

Заболевание проявляется лихорадкой и появлением волдырей (пустул) на коже. Очень болезненные волдыри, внутри которых жидкость. В ней больше всего вируса. Если такая жидкость попадает к здоровому человеку, он может заразиться. Когда человек выздоравливает, у него на всю жизнь остаются шрамы на коже на месте пустул.

— Можете ли вы дать рекомендации россиянам, как себя обезопасить?

— Всё нормально. Сейчас никто никуда не ездит, обезьяны в России не прыгают по веткам. Это не та тема, о которой общество должно волноваться. Об этом должны волноваться органы здравоохранения.

Данный случай, мне кажется, свидетельствует о паузе в новостном цикле. Не о чем говорить, и все говорят про обезьянью оспу.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Редактор: Алексей Ткаченко
Темы болезни эпидемия здоровье
Новости
Myśl Polska: Польша обошла Украину и стала самой русофобской страной Европы
Песков об обещании Киева не наносить удары по РФ новыми РСЗО: доверия нет
Баширов: Польша готовит 70 тысяч бойцов для захода на Западную Украину
Песков: "Кремль не верит, что Киев не будет атаковать Россию РСЗО США"
Депутат Госдумы призвал Киркорова не уподобляться боевикам "Азова"*
Для законного выезда из страны украинские призывники должны перевозить гумпомощь
За дискредитацию армии РФ на нижегородца завели уголовное дело
Ходарёнок: киевский режим готовит Харьков к мариупольскому сценарию
Четыре компании продолжают поставки российского газа в Нидерланды
Общественник Гусев: транспортный коллапс в Петербурге будет нарастать
Популярное
Мир. Новости мира
Волкер: РФ совершила стратегическую ошибку, бросив все силы на Северодонецк

Волкер уверен, что российская армия зря направила все силы на Северодонецк.

Волкер: РФ совершила стратегическую ошибку, бросив все силы на Северодонецк
Le Figaro: ВСУ выстоят перед ВС РФ, если Путин не объявит мобилизацию
Мир. Новости мира
Le Figaro: ВСУ выстоят перед ВС РФ, если Путин не объявит мобилизацию
Мир. Новости мира
Велимамедов: ВС России сменили тактику наступления в ходе СВО на Украине
Силовые структуры
ВСУ: причиной провала атаки на Херсон стали секретные прыгающие мины ВС РФ
Людмила Черткова Когда историю заменяет мифология, получается Украина Людмила Черткова Ольга Лазарева Расследование работы Форин-офиса в России продолжается: названы ещё 59 имён агентов влияния Ольга Лазарева Любовь Степушова Иран наказал Грецию и США за пиратство. России надо делать выводы Любовь Степушова
Силовые структуры
Истребители НАТО появились над островом Змеиный
Силовые структуры
Польский наёмник-снайпер занял позицию на куполе церкви в посёлке Дробышево
Морские пехотинцы ВМС ВСУ отказались воевать из-за потерь от артиллерии ВС РФ
Силовые структуры
Морские пехотинцы ВМС ВСУ отказались воевать из-за потерь от артиллерии ВС РФ
Последние материалы
Для законного выезда из страны украинские призывники должны перевозить гумпомощь
За дискредитацию армии РФ на нижегородца завели уголовное дело
Ходарёнок: киевский режим готовит Харьков к мариупольскому сценарию
Четыре компании продолжают поставки российского газа в Нидерланды
Общественник Гусев: транспортный коллапс в Петербурге будет нарастать
Ротару поставила "лайк" на оскорбление Пугачёвой в адрес россиян
Эксперты раскритиковали эмбарго ЕС на нефть: так Путина не остановить
NYT: украинских военных учат медитации в секретном центре
Вирусолог: в России оспа обезьян не должна никого волновать
Экономист Беляев предрёк евро потерю статуса мировой валюты
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников