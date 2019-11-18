Молочная ванночка, маска из воска и другие способы укрепления ногтей в домашних условиях

Так бывает, что ногти портятся от постоянной носки лака. Они часто ломаются и расслаиваются, ухудшается внешний вид. Необходимо спасать поврежденные ногти!

Существует множество способов, как улучшить состояние ногтей самостоятельно. Эта статья содержит в себе несколько простых и действенных рецептов народных средств, направленных на укрепление ослабленных ногтей.

Все процедуры можно осуществлять в домашних условиях. Не только коже и волосам, но и ногтям необходим постоянный уход. Если каждый день уделять ногтям немного времени, постепенно можно вернуть им идеальное состояние!

Ванночка с солью

Ванночки с морской солью хорошо спасают от ломкости, позволяют быстро укрепить пострадавшие ногти. К одному литру подогретой воды необходимо добавить 3 столовые ложки крупной морской соли. Можно влить в состав пару капель любимого эфирного масла. Подержать пальцы в растворе 15-20 минут, затем насухо вытереть и смазать подходящим кремом. Такие ванночки можно делать каждый день в течение 2-3 недель.

Молочная ванночка

Молоко - это прекрасный источник кальция, именно этого элемента часто не хватает расслаивающимся ногтям. Молоко с высоким процентом жирности необходимо нагреть до приятной температуры и погрузить в него пальцы на 20-25 минут. Процедуру желательно повторять ежедневно на протяжении недели, и скоро можно будет ощутить очевидные улучшения состояния ногтей.

Маска из воска

Замечательное лечебное средство - маска из пчелиного воска. Для приготовления необходимо растопить немного воска на водяной бане, вмешать пару капель персикового масла. Этим составом периодически смазывать ногтевую пластину. Смывать маску не нужно. В ближайший месяц появится положительный результат.

Маска из ромашки и овсяных хлопьев

Нужно смешать одну столовую ложку аптечных цветков ромашки и овсяных хлопьев, заварить ингредиенты кипятком и остудить. Потом перемолоть блендером и опустить ногти в смесь.

Желатиновая маска

При ломкости ногтей может помочь обычный желатин. Для этого достаточно растворить его в воде или молоке, после набухания немного разогреть. Затем погрузить пальцы в готовый состав на 20-30 минут. Применять такую маску достаточно 2 раза в неделю.

Витаминный коктейль

Нашим ногтям тоже необходимы витамины. Чтобы насытить их, можно использовать обычные ягоды - клубнику, клюкву, бруснику - или же взять аптечные витамин А и Е в капсулах, и втирать их содержимое в ногтевые пластины. Повторять такие процедуры можно каждый день в течение 1-2 недель.

Крепкие, гладкие и блестящие ногти - показатель общего здоровья человека. Чтобы улучшить состояние ногтей, иногда достаточно изменить свой рацион.

Фото: evaportal.com.ua