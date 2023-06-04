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Петр Дерябин

Топ-6 основных причин болезней плодовых деревьев

2:37
Садоводство

Плодовые деревья являются ценными растениями в саду. Однако они подвержены различным болезням, которые могут нанести серьёзный ущерб урожаю. 

Топ-6 основных причин болезней плодовых деревьев
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Болезни плодовых деревьев: шесть основных причин

Недостаточный уход

Недостаточный уход за плодовыми деревьями может стать причиной их заболевания. Неправильный полив, нехватка удобрений или неправильное обрезание могут снизить иммунитет растений, что делает их более уязвимыми к болезням. Важно уделять достаточно внимания уходу за деревьями, следить за состоянием почвы, обеспечивать регулярный полив и правильную подкормку.

Вредители и насекомые

Вредители и насекомые также могут вызывать болезни у плодовых деревьев. Например, насекомые-вредители могут повредить корневую систему растений или распространять инфекции. Регулярный осмотр растений и применение соответствующих методов контроля вредителей могут помочь предотвратить болезни.

Грибковые инфекции

Грибковые инфекции являются распространённой причиной болезней плодовых деревьев. Они могут поражать листья, плоды и стволы растений. Влажные условия и недостаток циркуляции воздуха способствуют развитию грибковых инфекций. Для предотвращения грибковых заболеваний рекомендуется обеспечивать хорошую вентиляцию и удалять поражённые части растений.

Вирусы и бактерии

Вирусы и бактерии могут вызывать серьёзные болезни плодовых деревьев. Они могут быть переданы через почву, воду, воздух или заражённые инструменты садовода. Чтобы предотвратить распространение вирусов и бактерий, рекомендуется приобретать здоровые саженцы, соблюдать гигиенические меры и использовать стерильные инструменты.

Неправильное применение химических веществ

Неправильное применение химических веществ, таких как пестициды или гербициды, может повредить плодовые деревья и стать причиной их заболевания. Необходимо тщательно следовать инструкциям по применению и соблюдать безопасность при работе с химическими веществами. При возникновении сомнений рекомендуется обратиться к специалисту.

Погодные условия

Погодные условия могут существенно повлиять на здоровье плодовых деревьев. Сильные дожди, град, морозы или засуха могут вызвать стресс у растений и повысить риск их заболевания. Важно предусмотреть соответствующие меры защиты и обеспечивать растения оптимальными условиями роста.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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