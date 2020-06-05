Аптения — суккулент﻿ное растение

Аптения — суккулентное вечнозеленое растение, местом рождения которого считаются Африка и Южная Америка. Оно, как и многие суккуленты, обладает невероятной красотой и привлекательностью, а потому высоко ценится среди любителей домашних цветов. И хотя аптения требует к себе бережного отношения и особого ухода, многие стремятся увидеть у себя на подоконнике цветущую красавицу. Мы подробнее расскажем об ее особенностях и правилах ухода за ней.

Суккуленты давайте разберемся какие они бывают

Аптения — самые главные характеристики растения

Название суккулент получил путем сочетания двух слов, в переводе с греческого означающих "полдень" и "цветок". Такое имя объясняется тем, что цветки аптении распускаются как раз во время полудня.

Листья аптении, подобно многим суккулентам, мясистые, имеющие форму сердечка. Во время цветения на растении появляются небольшие красные или насыщенно-розовые соцветия, из которых затем образуются плоды. Плод представляет собой своеобразную капсулу со множеством камер-отверстий, в каждой из них находится по одному семени.

Требования аптении к уходу за собой

Прежде всего большую роль здесь играет освещение.

Растение родом из теплых мест, поэтому прямые лучи солнца его не пугают, напротив, под ними ему живется весьма комфортно. Однако это правило соблюдается, если в летний период растение живет на улице, в доме же его следует защищать от воздействия прямых солнечных лучей. В осенний и зимний периоды создавать специальную дополнительную тень для растения не надо.

Еще одним немаловажным фактором оптимального существования аптении является температурный режим.

В целом температура воздуха должна держаться на отметке в двадцать два градуса по Цельсию. Зимует цветок, подобно прочим суккулентным растениям, при температуре не выше десяти градусов по Цельсию.

Высокая влажность растению не нужна, оно способно беспроблемно существовать в условиях низкой влажности.

Полив должен быть умеренным, по мере необходимости. Проверить, нужна ли растению вода, можно по уровню влажности почвенной смеси в горшке. Зимой аптению следует поливать крайне редко или не поливать вовсе.

В качестве подкормки для аптении подходит комплексное удобрение, которое применяют для большинства кактусов и суккулентов и которое можно найти в специализированном магазине. В теплое время года аптению подкармливают около одного раза в месяц.

А вот осенью растение нуждается в обрезке, которая поспособствует лучшему формированию побегов и более пышному цветению.

Что касается пересадки, аптении она необходима лишь в случае, когда корням перестанет хватать места в горшке.

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