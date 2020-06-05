Аптения — суккулентное вечнозеленое растение, местом рождения которого считаются Африка и Южная Америка. Оно, как и многие суккуленты, обладает невероятной красотой и привлекательностью, а потому высоко ценится среди любителей домашних цветов. И хотя аптения требует к себе бережного отношения и особого ухода, многие стремятся увидеть у себя на подоконнике цветущую красавицу. Мы подробнее расскажем об ее особенностях и правилах ухода за ней.
Название суккулент получил путем сочетания двух слов, в переводе с греческого означающих "полдень" и "цветок". Такое имя объясняется тем, что цветки аптении распускаются как раз во время полудня.
Листья аптении, подобно многим суккулентам, мясистые, имеющие форму сердечка. Во время цветения на растении появляются небольшие красные или насыщенно-розовые соцветия, из которых затем образуются плоды. Плод представляет собой своеобразную капсулу со множеством камер-отверстий, в каждой из них находится по одному семени.
Растение родом из теплых мест, поэтому прямые лучи солнца его не пугают, напротив, под ними ему живется весьма комфортно. Однако это правило соблюдается, если в летний период растение живет на улице, в доме же его следует защищать от воздействия прямых солнечных лучей. В осенний и зимний периоды создавать специальную дополнительную тень для растения не надо.
В целом температура воздуха должна держаться на отметке в двадцать два градуса по Цельсию. Зимует цветок, подобно прочим суккулентным растениям, при температуре не выше десяти градусов по Цельсию.
Полив должен быть умеренным, по мере необходимости. Проверить, нужна ли растению вода, можно по уровню влажности почвенной смеси в горшке. Зимой аптению следует поливать крайне редко или не поливать вовсе.
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