Гидрокарбонат натрия является средством, которое настолько же эффективно, насколько и не опасно для человеческого здоровья. В различных народных рецептах сода выступает в качестве защитника растений от болезней и вредных насекомых.
В первую очередь следует отметить доступность, мягкость и безопасность действия пищевой соды по сравнению с жестко действующими химическими препаратами. Благодаря этим свойствам ее можно использовать в любой момент вегетационного периода растения — без опасения, что ее применение скажется на урожае.
Цели, для которых используется пищевая сода в огородничестве:
Кроме того, гидрокарбонат натрия не оказывает негативного воздействия на полезных насекомых, например, пчел.
Из-за чрезмерного содержания щелочи корни растений могут подвергаться разъеданию, что, в свою очередь, способствует их инфицированию.
Для достижения наивысшего КПД приготовленному раствору надо дать постоять около трех часов. Важно заметить, что для использования годится именно пищевая, а не кальцинированная сода, которую ошибочно покупают вместо первой.
Обсуждаемое вещество незаменимо в период созревания урожая. Оно помогает бороться с тлей во время созревания плодов. Для этого готовят концентрированный раствор пищевой соды — пятнадцать граммов соды на пол-литра воды.
Если использовать соду вместе с мылом, делая из этих ингредиентов раствор, можно избавиться от мучнистых червей: одну столовую ложку соды растворяют в одном литре воды, добавляют стакан жидкого мыла и столовую ложку растительного масла.
Растения, подвергшиеся нападкам мучнистого червя, увлажняют подобным раствором в сухую погоду.
Пищевая сода помогает также от виноградной гнили и способствует улучшению вкусовых качеств ягод. Для этого четыре столовые ложки вещества растворяют в десяти литрах воды и опрыскивают виноград в момент плодоношения.
Раствор соды также применяют как профилактику развития фитофтороза и грибковых патологий у растений.
Источник фото: ru. m.wikipedia.org
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