Растения, которые должны быть в каждом доме

Леса — это зеленые легкие нашей планеты. А комнатные цветы — важная часть интерьера любого дома. Растения не только являются источником кислорода, создавая благоприятную атмосферу, но и служат украшением человеческой жизни и помогает эту жизнь гармонизировать.

Сегодня существует много видов комнатных растений, даже самых экзотических, цветущих и вечно зеленых. Конечно, не всякое растение может стать спутником человека. Между тем существует список растений, которые обязательно должны быть в каждом доме:

Герань (пеларгония)

Благодаря полезным смоляным веществам она

очищает воздух

и даже дезинфицирует его по аналогии с хвойными деревьями.

Кроме того, радует глаз своими соцветиями самых разных оттенков, а также положительно влияет на энергетику человека.

Хлорофитум

Активно насыщает воздух кислородом. Растение способно нейтрализовать ядовитые вещества, потому рекомендуют размещать его на кухне. Оно быстро растет и способно размножаться длинными усами.

Мята перечная

Используемая в кондитерском деле, медицине или как приправа — обыкновенная мята отлично растет в комнатных условиях. Она обладает приятным ароматом, хорошо выглядит, имеет свойства успокоительного.

Фикус

Любитель просторных и малоосвещенных помещений, всем знакомый с детства — фикус. Этот представитель флоры способен

очищать воздух

и собирать пыль,

потому его большие плоские листья нужно регулярно промывать проточной водой. Кроме того, он выделяет фитонциды — вещества, убивающие вирусы.

Толстянка и замиокулькас

Эти представители засушливых природных зон не только крайне неприхотливы к условиям содержания, но и имеют крайне полезное для жилища свойство. Существует поверье, что они способны выступать магнитами, притягивая достаток и богатство в дом человека. За это их называют "денежным деревом".

Антуриум и спатифиллум

Своеобразные растения-символы, которые характеризуют мужское и женское начала. Специалисты по организации жилого пространства рекомендуют их как обязательные растения для каждой квартиры. Красные цветы антуриума (редко — белые) и белые стрелки спатифиллума означают любовь и верность, вечные человеческие ценности.

Спатифиллум способен нейтрализовать токсины, содержащиеся в воздухе, неприхотлив к условиям, потому вдвойне почитаем цветоводами и широко используется для содержания в офисах.

Гибискус

Помимо эстетической пользы и обогащения помещений кислородом, гибискус или китайская роза является символом страстной любви.

Мирт

Его рекомендуют выращивать тем, у кого проблемы с системой дыхания. Эфирные масла, выделяемые миртом, благотворно влияют на

бронхи

и легкие.

А благодаря дезинфицирующим свойствам его иногда используют как лекарство для органов половой системы.

Если говорить о символическом его значении, мирт издревле считался мощным оберегом для жилища, дарующим семейное счастье и мир (от названия) в семье.

Кактус

Защитник от компьютерного электромагнитного излучения — кактус должен быть в каждом доме. Он является также защитником ауры в доме. А редкие цветки кактусов прекрасны.

Цветы — это защитники человеческого жилища, источник радости и положительных эмоций. Выращивание цветов — это своего рода творчество, которое делает человека лучше.

Источник фото: torange. biz

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