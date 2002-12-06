К вопросу об исповеди: Лук. Воспоминание детства

Недавно у нас дома зашел разговор о смысле исповеди, о том, что должен чувствовать человек, готовясь к покаянию, что означает для него отпущение грехов. И тут мне вспомнился один случай из моего далекого теперь уже детства.

Тогда, в конце сороковых, наша семья жила в маленьком подмосковном поселке. Время было голодное, и единственным подспорьем были огороды, на которых взрослые много и тяжело трудились.

Однажды в начале лета я отправилась на соседний участок к знакомым ребятишкам. У них был дом на две семьи, и хозяин второй половины, живя в городе, еще не переехал на лето, а приезжал на свою дачу по выходным. Словом, когда я там появилась, наигравшись, мои приятели предложили: "Пошли к Розенцевым на огород. Там такой вкусный лук вырос!".

После минутного колебания я со всей компанией отправилась на чужие грядки, где мы ( ничего не затоптав и не напортив — этого никто себе не позволял) вдоволь наелись свежего зеленого аппетитного лука.

Домой я прибежала очень веселая, уже забыв об этом своем поступке. Но мама сразу почувствовала неладное: "Почему от тебя так пахнет луком?" Я чистосердечно призналась, что рвала лук на огороде у дяди Сережи. Вот тут-то все и началось. Мама посмотрела очень строго и решительно сказала: "Брать чужое без спроса нельзя. В воскресенье приедет дядя Сережа, сама ему расскажешь о том, что ты сделала". В том, что это не шутка и рассказывать придется, сомнения не было.

Мама умела быть очень твердой и всегда помнила о том, что говорила.

Неделя тянулась долго и мучительно. Я с ужасом думала, что надо будет все объяснять и признаваться в некрасивом своем поступке перед хорошим, но все же посторонним человеком. Если бы можно было все повернуть назад и исправить!

Но воскресенье приближалось неотвратимо. И вот уже на нашей веранде сидит добрый, приветливый, ничего не подозревающий недавно приехавший и забежавший "на огонек" Сергей Николаевич. Он рассказывает что-то очень веселое, и я замирая от стыда и страха, начинаю надеяться, может, обойдется. Но слышу мамин голос: "Иди сюда. Ты должна была что-то рассказать дяде Сереже. Говори..."

Этот момент я буду помнить всегда: как упало сердце и как, зажмурившись, я призналась во всем. И еще помню обнявшие меня руки и ласковое ворчание: "Да что за беда? Поела и на здоровье. Всегда можешь приходить и рвать. что захочется". Я была прощена и понимала, что дядя Сережа великодушно старается поддержать меня. Как я была благодарна ему тогда! И сейчас с самым теплым чувством вспоминаю этого человека...

Собственно, на этом моя история и кончается. Стоить добавить только, что после этой "прививки" у меня никогда не возникало желания "полакомиться с чужого огорода". Судьба и любящие меня люди преподнесли мне бесценный урок.

Ольга Анатольевна