Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Яна Филимонова

К вопросу об исповеди: Лук. Воспоминание детства

Религия » Религии России » Православие

Недавно у нас дома зашел разговор о смысле исповеди, о том, что должен чувствовать человек, готовясь к покаянию, что означает для него отпущение грехов. И тут мне вспомнился один случай из моего далекого теперь уже детства.

К вопросу об исповеди: Лук. Воспоминание детства

Тогда, в конце сороковых, наша семья жила в маленьком подмосковном поселке. Время было голодное, и единственным подспорьем были огороды, на которых взрослые много и тяжело трудились.

Однажды в начале лета я отправилась на соседний участок к знакомым ребятишкам. У них был дом на две семьи, и хозяин второй половины, живя в городе, еще не переехал на лето, а приезжал на свою дачу по выходным. Словом, когда я там появилась, наигравшись, мои приятели предложили: "Пошли к Розенцевым на огород. Там такой вкусный лук вырос!".

После минутного колебания я со всей компанией отправилась на чужие грядки, где мы ( ничего не затоптав и не напортив — этого никто себе не позволял) вдоволь наелись свежего зеленого аппетитного лука.

Домой я прибежала очень веселая, уже забыв об этом своем поступке. Но мама сразу почувствовала неладное: "Почему от тебя так пахнет луком?" Я чистосердечно призналась, что рвала лук на огороде у дяди Сережи. Вот тут-то все и началось. Мама посмотрела очень строго и решительно сказала: "Брать чужое без спроса нельзя. В воскресенье приедет дядя Сережа, сама ему расскажешь о том, что ты сделала". В том, что это не шутка и рассказывать придется, сомнения не было.

Мама умела быть очень твердой и всегда помнила о том, что говорила.

Неделя тянулась долго и мучительно. Я с ужасом думала, что надо будет все объяснять и признаваться в некрасивом своем поступке перед хорошим, но все же посторонним человеком. Если бы можно было все повернуть назад и исправить!

Но воскресенье приближалось неотвратимо. И вот уже на нашей веранде сидит добрый, приветливый, ничего не подозревающий недавно приехавший и забежавший "на огонек" Сергей Николаевич. Он рассказывает что-то очень веселое, и я замирая от стыда и страха, начинаю надеяться, может, обойдется. Но слышу мамин голос: "Иди сюда. Ты должна была что-то рассказать дяде Сереже. Говори..."

Этот момент я буду помнить всегда: как упало сердце и как, зажмурившись, я призналась во всем. И еще помню обнявшие меня руки и ласковое ворчание: "Да что за беда? Поела и на здоровье. Всегда можешь приходить и рвать. что захочется". Я была прощена и понимала, что дядя Сережа великодушно старается поддержать меня. Как я была благодарна ему тогда! И сейчас с самым теплым чувством вспоминаю этого человека...

Собственно, на этом моя история и кончается. Стоить добавить только, что после этой "прививки" у меня никогда не возникало желания "полакомиться с чужого огорода". Судьба и любящие меня люди преподнесли мне бесценный урок.

Ольга Анатольевна

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Яна Филимонова
Яна Филимонова — журналист и психолог, бывший корреспондент Правды.Ру
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
Темы православие
Новости
Кадыров: батальон "Запад-Ахмат" успешно атаковал оборонительные позиции ВСУ
Бывший Генеральный прокурор РФ Степанков заявил о положительном влиянии СССР
Суздальцев: заявления США о "военных операциях" в Крыму — элемент давления на РФ
Die Welt*: план Германии по экономии газа провален из-за рекордных морозов
Игнат: войска ВС РФ использовали 16 декабря почти все виды оружия, кроме дронов
Bloomberg: конфликт на Украине обнажил критическую уязвимость США
Кнутов: комплексы "Пенициллин" ВС РФ по звуку определяют место выстрела ВСУ
Кличко: в Киеве установят ёлку с энергосберегающими гирляндами
Кива: националисты призывают военных к государственному перевороту на Украине
МО РФ: ВСУ потеряли до 70 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях
Популярное
Главком ВСУ Залужный заявил о последствиях спецоперации и увольнение из армии

Залужный намекнул на результаты СВО и свой уход из армии.

Главком ВСУ Залужный заявил о последствиях спецоперации и увольнение из армии
Вучич: Сербия введёт санкции против РФ только при экзистенциальных угрозах
Вучич: Сербия введёт санкции против РФ только при экзистенциальных угрозах
Генерал Гурулёв предложил ударить по НАТО для остановки поставок вооружения ВСУ
Созданный США элитный 214-й батальон ВСУ OPFOR несёт потери под Артёмовском
Фейки от спецслужб — ноу-хау укропропаганды Ольга Лебедева Фантазёры из британской разведки предпочитали крыс Сергей Лебедев Европа предпочитает обвинять сербов в очередной напряжённости в Косово Михаил Плисюк
Baijiahao: Россия нашла ключ к успеху в противостоянии с Западом
Экстрасенс: ситуация на Украине изменится из-за конфликта Байдена и Зеленского
Удары 16 декабря и заявление Медведева обозначили новый этап СВО
Удары 16 декабря и заявление Медведева обозначили новый этап СВО
Последние материалы
Кадыров: батальон "Запад-Ахмат" успешно атаковал оборонительные позиции ВСУ
Лечение и оздоровление в Венгрии: лучшие купальни Будапешта
К вопросу об исповеди: Лук. Воспоминание детства
Бывший Генеральный прокурор РФ Степанков заявил о положительном влиянии СССР
Суздальцев: заявления США о "военных операциях" в Крыму — элемент давления на РФ
Die Welt*: план Германии по экономии газа провален из-за рекордных морозов
Игнат: войска ВС РФ использовали 16 декабря почти все виды оружия, кроме дронов
Bloomberg: конфликт на Украине обнажил критическую уязвимость США
Кнутов: комплексы "Пенициллин" ВС РФ по звуку определяют место выстрела ВСУ
Кличко: в Киеве установят ёлку с энергосберегающими гирляндами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников