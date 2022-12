Рождество по-западному… и не только

25 декабря — день, когда большинство христиан празднуют великий праздник Рождества Христова. Несмотря на то что мы привыкли считать эту дату "католическим Рождеством", а "православное" относить на 7 января, деление условно. Большинство поместных Православных Церквей встречают приход Спасителя в мир тоже в ночь с 24 на 25 декабря.

Только Иерусалимская, Русская, Сербская и Грузинская Церкви, а также монастыри Афона, празднуют это событие в ночь с 6 на 7 января. Случилось так потому, что эти Церкви сохранили юлианский календарь, в то время, как государство перешло на новый, григорианский, который "опережает" старый на 13 дней.

Рождение Сына Божьего пронизано ощущением сказки и свершившегося чуда. В нем неразрывно соединены божественное — и человеческое, покой детской колыбели — и тревожное чувство близкой опасности, беззащитность ребенка — и всемогущество Бога. Сказочность истории Рождества переплетается с документальностью событий. Христос родился не "в некотором царстве, в некотором государстве" при царе Горохе, а во время переписи населения в Римской империи в правление Кесаря Августа.

Евангелие от Луки так повествует о тех событиях: "Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить Ей; и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице".

Первыми новорожденному Младенцу пришли поклониться пастухи, которым возвестили о свершившемся чуде ангелы. Потом пришли волхвы, ведомые Вифлеемской звездой, и принесли свои дары — золото, ладан и смирну. Царь Ирод, узнав о рождении чудесного младенца, опасаясь за свою власть, задумал убить его, но Иосиф был предупрежден об опасности ангелом, и святое семейство укрылось в Египте.

Христиане во все времена были едины в понимании тех давних событий. Великое чудо и великая радость Рождества заключаются в том, что Бог не послал очередного пророка или праведника в мир, чтоб учить людей, как им жить, а Сам пришел к людям, стал человеком, родился как всякий человек, восприняв на Себя всю нашу природу. Этой радостью пронизаны народные песни-колядки, издавна звучащие на Рождество: "Он родился, чтоб избавить мир от дьявольских цепей, возвеличить и прославить нас любовию Своей!" Очень образно выразил суть Рождества святой Афанасий Великий: Бог стал человеком, чтобы человек стал богом.

В древности Рождество и Крещение праздновались в один день, 6 января, и праздник этот назывался Богоявлением. В настоящее время эту древнюю традицию сохранила Армянская Апостольская Церковь. Но по мере распространения христианства появились и ереси, согласно которым Спаситель лишь принял видимость человека, имел лишь подобие человеческой плоти. Или, по другим еретическим учениям, человек Иисус соединился с Богом только в момент крещения в Иордане.

Для христиан, сохранявших верность апостольскому учению, было очень важно засвидетельствовать древнюю веру, что Спаситель был человеком не кажущимся, а самым настоящим. И родился Иисус, как всякий человек, а Богом Он не "стал", а был изначально. Это сподвигло Церковь выделить празднования Рождества в отдельный день, чтобы подчеркнуть значимость и уникальность события.

Почему Рождество Христово выпало именно на зиму? Принято считать, что дату 25 декабря Церковь выбрала, чтобы вытеснить из народного сознания популярный языческий праздник Солнца Непобедимого (день зимнего солнцестояния). Но подлинная причина была не в этом. Или, по крайней мере, не только в этом. Дело в том, что ряд Отцов Церкви полагал, что Христос принял страдания в тот же день, в который был зачат, а поскольку в последний год Его земной жизни еврейская Пасха приходилась на 25 марта, то так и пришли к дате 25 декабря.

Как ни странно это для нас звучит, когда-то введение отдельного дня для празднования Рождества Христова казалось, как сказали бы сейчас, "модернизмом". Великому Отцу Церкви, святому Иоанну Златоусту пришлось приложить немало усилий, чтобы утвердить на Востоке эту "западную" традицию! Впрочем, и на Западе Рождество начали повсеместно праздновать достаточно поздно, только в 4 веке. А первые упоминания об этом празднике относятся к 3 веку.

Сейчас на Западе Рождество всё больше превращается просто в веселый семейный праздник, когда уже мало кто всерьез задается вопросом, а что мы, собственно, отмечаем, и почему? Дань доброй традиции. Но в России для тех, кто празднует Рождество 25 декабря, это в первую очередь — радость о приходе в мир Спасителя. Люди стараются собраться в храмах, придти на торжественное богослужение — кульминацию празднования Рождества.

В римско-католической традиции Рождеству предшествует период Адвента (от лат. adventus — приход), наполненный чувством напряженного ожидания прихода в мир Спасителя. Этот период длится от трех до четырех недель. Церковь призывает верующих приступать в эти дни к таинству покаяния, чтобы встретить Христа Родившегося с чистым сердцем, не обремененном грехами. В рождественский сочельник, 24 декабря, рекомендован строгий пост.

Месса Навечерия Рождества (Ad Missam in Vigilia) начинается обычно в полночь. По традиции, в ходе этой мессы священник кладёт в рождественский вертеп фигурку Младенца. Ночью и днём 25 декабря служатся ещё три особые литургии — Месса ночью (Ad Missam in nocte), Месса на заре (Ad Missam in aurora) и Месса днём (Ad Missam in die).

Празднование Рождества продолжается восемь дней с 25 декабря по 1 января, и этот восьмидневный период носит название Октавы Рождества. Рождественское время продолжается и после окончания Октавы вплоть до праздника Крещения, который в римско-католическом календаре отмечается в первое воскресенье за Богоявлением (6 января). Всё рождественское время духовенство на литургии облачается в одеяния белого, праздничного цвета.