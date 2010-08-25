Дьякон зарабатывает меньше уборщицы

Откуда у церковного прихода деньги? А если в церкви перестанут крестить или венчать без подготовки, она от этого обеднеет или напротив? Кто из священников ездит на "мерседесе"? Об этом Pravda. Ru рассказал игумен Сергий (Рыбко), настоятель храмов в честь Собора Московских святых в Бибиреве и Сошествия Святого Духа на бывшем Лазаревском кладбище.

Церковь как магазин

— Отец Сергий, как можно преодолеть стереотип отношения к церкви как к магазину, где приобретаются "духовные товары и услуги"? И со стороны народа, и со стороны самой Церкви…

— Я лично не знаком с такими священниками, которые воспринимали бы Церковь как магазин. Я тридцать лет в Церкви. Большинство моих знакомых священников выбрали священство по призванию души. Если бы эти люди хотели зарабатывать деньги, они прекрасно могли бы стать бизнесменами.

Когда человек становится священником, он никогда не знает, на какой приход он попадет. Богатых приходов, которые полностью могут обеспечить жизнь семьи священника на должном уровне, — 10-15%. Даже в больших городах приход, который только-только начинает свою деятельность — это бедный приход.

Например, один мой знакомый священник служит на приходе, который находится на территории министерства. Это закрытая территория, пускают по пропускам. Прихода никакого нет у священника. Однако он служит мужественно и пытается добиться, чтобы был проход для всех желающих. Катехизирует и министерство.

Когда человек избирает профессию священника, это непрестижно для невесты. Священники бедными считаются. Дьякон вообще получает очень мало, ну, на уровне уборщицы какой-нибудь. Некоторые мои знакомые уборщицы в банках получают больше, чем среднестатистический дьякон. Хотя это тоже профессия, тоже работа и работа серьезная, нагрузка немалая физическая.

Сельские священники вообще все бедные. Зарплата настоятеля в провинции -12-15 тыс. рублей. Может быть, это для провинции и немало, но с точки зрения общего уровня немного. Это притом, что семьи священников многодетны. Матушка, как правило, работать не может, разве что помогает священнику организовывать службу, поет на клиросе. Если есть машина, то в лучшем случае "жигуль" какой-нибудь или подержанная иномарка, которая рассыпается на ходу.

Я знаю только одного священника с "мерседесом", но он — настоятель Богоявленского собора. Думаю, в свои 80 с лишним лет он себе заработал на эту машину.

В советское время к церкви достаточно часто прицепляли барыг, это было выгодно государству. Иногда их КГБ засылало, иногда просто потворствовали этому. Священник подчинялся старосте, староста был царь и бог. Староста распоряжался бесконтрольно всеми доходами прихода и ни перед кем не отчитывался. Да, была ревизионная комиссия, но она была чисто формальной. Он платил откаты советским органам, в "Фонд мира" жертвовал часть средств, а священник получал зарплату, может быть, хорошую по тем временам, но средствами прихода он не мог распоряжаться.

Сейчас это не так. Принцип соборности, который Церкви присущ, позволяет контролировать и финансы прихода. Если какое-то лицо начинает "тень наводить", на него можно пожаловаться благочинному или архиерею.

Несколько лет назад на Епархиальном собрании Святейший патриарх Алексий объявил имя священника, который был отправлен под запрет за то, что присвоил квартиру, которую пожертвовал храму один банк. Квартиру записали на имя священника, чтобы не платить налоги. После этого он был извергнут из сана. Он был из монашествующих.

Это такой стереотип, что Церковь использует свое положение для зарабатывания денег. Известна и такая поговорка — "бедна как церковная мышь". Именно церковная, потому что нечего мыши есть в храме, разве что крошки от просфорок.

В советские времена все объяснялось с точки зрения марксизма-ленинизма. По учению о "базисе и надстройке" Церковь была объяснена как экономическая организация. Это выглядело складно в глазах людей, которые не знают о духовной жизни. Потом это перешло в советскую и постсоветскую историографию.

Когда люди лично общаются со священником, становятся прихожанами храма или, допустим, сосед по лестничной площадке у них священник, этот стереотип достаточно быстро развеивается.

Катехизация перед крещением

— Сейчас бурно обсуждается вопрос о катехизации перед крещением. Если она станет обязательной, это не сделает бедные приходы еще беднее? Люди махнут на какие-то курсы рукой и пойдут креститься в другой храм…

— Доля поступлений от новокрещаемых — она, в общем-то, достаточно мала. Это явно меньше одного процента. Потом никогда Церковь не подходила к таинствам с точки зрения экономической. Что толку, если человек крестился, а в храм больше не ходит? Крещение предполагает, что человек потом будет ходить в храм, станет постоянным прихожанином, воцерковится. А отсюда, сами понимаете, экономика прихода только выиграет.

Я считаю, что нужно найти какой-то разумный подход. С одной стороны, нужно учитывать, что по правилам Церкви, по канонам Церкви человек должен быть катехизирован перед крещением, то есть, обучен основам православия. С другой стороны, нам надо реально смотреть на вещи. Не все люди могут быть обучены. Старый человек, больной — он не сможет ходить на уроки катехизации. Пришел креститься — слава Богу, добрался. Тут достаточно ограничиться одной беседой и крестить.

Нужно индивидуально подходить. Для тех людей, которые как-то хотят слушать уроки катехизации, нужно устраивать курсы, на которые они будут ходить. Тогда их крещение будет "более качественным", скажем так. Чем больше мы знаем Бога, любим Бога, тем больше бывает вера, совсем по-другому человек переживает крещение. С другой стороны, нельзя отталкивать тех людей, которые в силу каких-то причин — семейных, работают на трех работах, учатся молодые люди, болеют — не в состоянии пройти катехизацию. Я такого взгляда придерживаюсь.

Если будет введена обязательная катехизация, экономика прихода никак не пострадает.