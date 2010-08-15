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Автор Ольга Гуманова

Успенский пост — короткий, но строгий

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Самый короткий пост в году продлится с 14 по 27 августа и завершится праздником Успения Пресвятой Богородицы. Этот пост почти такой же строгий, как Великий. До революции в России на время Успенского поста отменяли все развлечения. Рыбу разрешается вкушать только в праздник Преображения Господня, который называют в народе "Яблочным Спасом".

Успенский пост был установлен в честь Божией Матери. В эти дни верующие подражают Пресвятой Богородице, которая, будучи непорочной и не имея нужды в покаянии и исправлении с помощью поста, тем не менее, проводила всю жизнь в подвигах поста и молитвы. "…особенно Она молилась о нас, когда намеревалась перейти от здешней жизни к будущей и когда Ее блаженная душа имела чрез Божественного духа соединиться с Ее сыном. А потому и мы должны поститься и воспевать Ее, подражая житию Ее и пробуждая Ее тем к молитве за нас", — пишет об Успенском посте святой Симеон Солунский.

Если у вас есть желание и физические силы соблюдать этот пост строго, то имейте в виду, что в понедельник, среду и пятницу по церковному уставу положено питаться "сухоядением", то есть соблюдать самый строгий пост, без отваривания пищи; во вторник и четверг — "с варением пищи, но без елея", то есть без масла; по субботним и воскресным дням разрешается вино и елей.

Несмотря на строгость устава, в отличие от Петрова поста, прозванного в народе "голодовкой", Успенский пост считался на Руси легким — ведь к этому времени поспевало множество плодов нового урожая. В первый день поста, на который приходится праздник Происхождения Честных древ Животворящего Креста Господня, традиционно освящали мед нового сбора, из-за чего этот день называют в народе "Медовым Спасом".

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Греческий часослов 1838 года так объясняет происхождение праздника Происхождение Честного и Животворящего Креста Господня: "По причине болезней, весьма часто бывавших в августе, издревле утвердился в Константинополе обычай износить Честное Древо Креста на дороге и улицы для освящения мест и в отвращение болезней". Накануне Крест выносили из царской сокровищницы и полагали на престоле церкви Святой Софии. С настоящего дня до праздника Успения Богородицы, т. е. до 28 августа по новому стилю, совершали по всему Констатинополю особый богослужебный поминальный чин — литию, крест предлагался народу для поклонения. Это и есть происхождение Честного Креста.

В Русской Церкви этот праздник соединился с памятью Крещения Руси. Известие о дне Крещения Руси сохранилось в хронографах XVI века: "Крестися князь великий Владимир Киевский и вся Русь августа 1", то есть 14 августа по новому стилю.

14 августа Церковь также вспоминает семь святых мучеников Маккавеев, которые пострадали в 166 году до Рождества Христова. Имя Маккавей, что переводится как "Кто подобен Тебе из богов, Господи", носил иудейский вождь Иуда, победоносно сражавшийся с сирийским царем Антиохом Епифаном. Потом Маккавеями стали звать всех его братьев и потомков, которые пострадали за веру в Бога Истинного.

Святые мученики Маккавеи пострадали в годы тяжкого для своего народа рабства. Приверженец эллинского культа Антиох ввел в Иерусалиме и всей Иудее язычество и осквернил храм Господень. Многие отпали от Истинного Бога. Однако оставались и те, кто скорбел о падении народа Божия, продолжая верить в грядущее пришествие Спасителя.

Законоучителя Елеазара привели к мучителю и стали заставлять есть свиное мясо, что было строго запрещено Богом в Ветхом Завете. Но Елеазар согласился лучше умереть славной мученической смертью за закон Божий, нежели сохранить через его нарушение бесчестную и прогневляющую Бога жизнь. Во время страшных мучений, уже приближаясь к смерти, он, застонав, сказал: "Господу, имеющему совершенное ведение, известно, что я, имея возможность избавиться от смерти, принимаю жестокие страдания и охотно терплю их по страху перед Богом".

Мужественно претерпели жестокие муки за веру и ученики святого Елиазара — семь братьев Маккавеев и их мать Соломония, отказавшись принести жертву языческим богам. После смерти своих детей святая Соломония над их телами воздела руки с благодарной молитвой Богу и скончалась.

Подвиг семи братьев Маккавеев воодушевил Иуду Маккавея, поднявшего восстание против Антиоха. С помощью Божией победа была одержана, а храм Иерусалимский очищен от идолов.

В Киевской Руси в этот день раньше строго соблюдался обычай, связанный с освящением мака по случаю начала его сбора. На Украине по сей день в праздник мучеников-Маккавеев пекут "маковники" — пирожки и булочки с маком.

В праздник Преображения Господня, который называют в народе "Яблочным Спасом", разрешается вкушать рыбу, елей и вино, даже если этот праздник выпадает на среду или пятницу В этот день православные во всем мире приносит в храмы для освящения плоды нового урожая. Это очень древний обычай, засвидетельствованный еще в III веке. На юге традиционно освящают виноград, а в северных районах, где виноград не растет, — яблоки.

Плоды приносятся в церковь для благословения, в знак благодарения Богу за получение этих плодов для пропитания человека. Святитель Иоанн Златоуст учит: "Земледелец получает плоды от земли не столько за свои труды и прилежание, сколько по благости Бога, взращающаго оные".

Кроме того, виноград приносится в церковь для благословения по прямому отношению к таинству евхаристии (причащения). Только после освящения в праздник Преображения Господня разрешается разговляться виноградом и яблоками нового урожая, которые до этого дня нельзя употреблять в пищу. По учению святителя Иоанна Златоуста, "как невоздержанность в пище бывает причиною и источником бесчисленных зол для рода человеческого, так и пост и презрение удовольствий плотских всегда были для нас причиною несказанных благ… Как легкие суда скорее переплывают моря, а обремененные большим грузом затопают; так пост, делая ум наш более легким, помогает ему быстро переплывать море настоящей жизни, стремиться к небу и предметам небесным".

"Ты постишься? Напитай голодных, напои жаждущих, посети больных, не забудь заключенных. Утешь скорбящих и плачущих; будь милосерден, кроток, добр, тих, долготерпелив, незлопамятен, благоговеен, истинен, благочестив, чтобы Бог принял и пост твой и в изобилии даровал плоды покаяния", — писал святитель.

Особенно строго в дореволюционной России в Великий и Успенский пост соблюдался запрета на развлечения. Гражданскими законами в эти дни были запрещены спектакли, балы, маскарады.

"Многие воздерживаются от вина, мяса, рыбы, но языком своим людей, подобных себе, кусают — и какая им от того польза? Некоторые часто не касаются руками пищи, но простирают их на мздоимство, хищение и грабеж чужого добра — и какая им от того польза?" — писал святитель Тихон Задонский.

"Истинный и прямой пост — воздержание от всякого зла. Если хочешь, христианин, чтобы тебе пост полезен был, то, постясь телесно, постись и душевно, и постись всегда. Как налагаешь пост на чрево свое, так наложи на злые мысли свои и прихоти"? — учил подвижник.

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