Голод заставляет людей действовать вопреки логике

Вроде бы, мы считаем себя высокоорганизованными созданиями. Однако, рациональное начало в нас меркнет, когда речь идёт о необходимости удовлетворения базовых потребностей.

Так, голод заставляет нас вести себя нелогично и даже неадекватно. И недавно это было доказано научным путём.

Убить за еду

Наверное, вы знаете людей, к которым лучше не приближаться, когда они голодны. Они могут срываться на окружающих и остро реагировать на нестоящие внимания мелочи. И не дай Бог, если это ваш партнёр, начальник или преподаватель, который должен принимать у вас экзамен…

Порой, именно голод заставляет людей совершать преступления. Бывает, что человек, в обычной жизни ведущий себя адекватно, оставшись без средств к существованию или без пищи, отбирает у окружающих деньги или еду. Иногда он ворует даже у членов собственной семьи.

Есть и такие, кто решается на воровство или разбой, даже не позаботившись о том, чтобы укрыться от внимания правоохранительных органов. То есть, человек вырывает сумку или кошелёк у всех на глазах, и его тут же задерживают. Или вскрывает дверь чьей-то квартиры и опустошает холодильник, даже не пытаясь уйти до прихода хозяев.

Известно также немало случаев, когда в голодные времена люди убивали друг друга и ели человеческое мясо.

Очень голодный человек способен употреблять в пищу объедки из мусорного контейнера, что-то опасное для жизни или малосъедобное. То есть, цивилизованность уступает место борьбе за выживание.

И яд нипочём

Недавно исследователи из Института Солка (США, Калифорния) решили проверить, способны ли живые организмы ради получения пищи преодолевать так называемые токсичные барьеры.

В качестве подопытных особей были взяты два крошечных червя под названием Caenorhabditis elegans. Учёные установили между ними и пищей барьер из сульфата меди, который известен как средство против червей.

В случаях, когда подопытных червей в течение двух-трёх часов лишали доступа к пище, они с большей готовностью преодолевали токсичный барьер, чтобы добраться до еды, тогда как, будучи сытыми, они этого не делали. Тогда специалисты решили изучить молекулярный механизм, ответственный за такое поведение.

И люди тоже?

Оказалось, что в голодном состоянии транскрипционные белки MML-1 и HLH-30 перемещаются в цитоплазму кишечных клеток, в результате чего выделяется инсулиноподобный пептид INS-31, который передаёт мозговым нейронам сигнал о голоде. После чего мозг отдаёт команду отправиться на поиски пищи, даже если такое поведение будет рискованным или нерациональным.

В ходе следующего эксперимента исследователи удалили из организма червей упомянутые белки. После чего те, несмотря на голод, перестали пытаться преодолеть токсический барьер.

Учёные предположили, что аналогичный механизм действует и у людей — мы отдаём приоритет основным потребностям, а не психологическому комфорту.

"Животные, будь то скромный червь или сложный человек, все делают выбор, чтобы прокормить себя, чтобы выжить, — прокомментировал эксперимент один из руководителей исследования, Шрикант Чаласани. — Субклеточное движение молекул может быть движущей силой этих решений и, возможно, является фундаментальным для всех видов животных".