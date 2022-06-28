Вроде бы, мы считаем себя высокоорганизованными созданиями. Однако, рациональное начало в нас меркнет, когда речь идёт о необходимости удовлетворения базовых потребностей.
Так, голод заставляет нас вести себя нелогично и даже неадекватно. И недавно это было доказано научным путём.
Наверное, вы знаете людей, к которым лучше не приближаться, когда они голодны. Они могут срываться на окружающих и остро реагировать на нестоящие внимания мелочи. И не дай Бог, если это ваш партнёр, начальник или преподаватель, который должен принимать у вас экзамен…
Порой, именно голод заставляет людей совершать преступления. Бывает, что человек, в обычной жизни ведущий себя адекватно, оставшись без средств к существованию или без пищи, отбирает у окружающих деньги или еду. Иногда он ворует даже у членов собственной семьи.
Есть и такие, кто решается на воровство или разбой, даже не позаботившись о том, чтобы укрыться от внимания правоохранительных органов. То есть, человек вырывает сумку или кошелёк у всех на глазах, и его тут же задерживают. Или вскрывает дверь чьей-то квартиры и опустошает холодильник, даже не пытаясь уйти до прихода хозяев.
Известно также немало случаев, когда в голодные времена люди убивали друг друга и ели человеческое мясо.
Очень голодный человек способен употреблять в пищу объедки из мусорного контейнера, что-то опасное для жизни или малосъедобное. То есть, цивилизованность уступает место борьбе за выживание.
Недавно исследователи из Института Солка (США, Калифорния) решили проверить, способны ли живые организмы ради получения пищи преодолевать так называемые токсичные барьеры.
В качестве подопытных особей были взяты два крошечных червя под названием Caenorhabditis elegans. Учёные установили между ними и пищей барьер из сульфата меди, который известен как средство против червей.
В случаях, когда подопытных червей в течение двух-трёх часов лишали доступа к пище, они с большей готовностью преодолевали токсичный барьер, чтобы добраться до еды, тогда как, будучи сытыми, они этого не делали. Тогда специалисты решили изучить молекулярный механизм, ответственный за такое поведение.
Оказалось, что в голодном состоянии транскрипционные белки MML-1 и HLH-30 перемещаются в цитоплазму кишечных клеток, в результате чего выделяется инсулиноподобный пептид INS-31, который передаёт мозговым нейронам сигнал о голоде. После чего мозг отдаёт команду отправиться на поиски пищи, даже если такое поведение будет рискованным или нерациональным.
В ходе следующего эксперимента исследователи удалили из организма червей упомянутые белки. После чего те, несмотря на голод, перестали пытаться преодолеть токсический барьер.
Учёные предположили, что аналогичный механизм действует и у людей — мы отдаём приоритет основным потребностям, а не психологическому комфорту.
"Животные, будь то скромный червь или сложный человек, все делают выбор, чтобы прокормить себя, чтобы выжить, — прокомментировал эксперимент один из руководителей исследования, Шрикант Чаласани. — Субклеточное движение молекул может быть движущей силой этих решений и, возможно, является фундаментальным для всех видов животных".
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