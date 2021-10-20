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Автор Олег Артюков

Высокие цены на газ в Европе все больше тревожат власти России

Экономика

Ситуация на энергетическом рынке вызывает беспокойство, заявил в среду вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Высокие цены на газ в Европе все больше тревожат власти России

По словам Новака, баланс спроса и предложения на рынке Европы в ближайшее время вряд ли выправится. "Конечно, складывающаяся ситуация вызывает обеспокоенность", — отметил он.

Вице-премьер сказал, что многое будет зависеть от прохождения осенне-зимнего периода, температуры, потребности Европы в газе.

Однако высокие цены на газ могут спровоцировать и проблемы в других отраслях. И они могут отразиться и на России. Речь идет о генерации электроэнергии, металлургии, производстве удобрений, нефтегазохимии, производстве сельскохозяйственной продукции.

По словам Александра Новака, в правительстве видят риски нового витка цен на сельскохозяйственную продукцию. Возникают проблемы в производстве продуктов питания.

"Особенно в тепличных хозяйствах, где рост цен на (энергоресурсы) уже не позволяет сохранять экономику производства овощей. То есть есть риски у производителей тепличных помидоров и огурцов", — заключил он.

В самом деле, ранее сообщалось о проблемах в Нидерландах, где в теплицах выращивается большое количество овощей. Удорожание продукции здесь неизбежно повлечет рост цен и в других регионах.

И Россия здесь не исключение. К тому же в течение всего года постоянно росли цены на продовольствие. Причем еще до энергетического кризиса в Европе.

В четверг главы государств и правительств Евросоюза обсудят ситуацию, сложившуюся на энергетическом рынке. Обсуждать будут в том числе и Россию.

При этом ТАСС со ссылкой на источник в правительстве ФРГ сообщает, что Еврокомиссия и власти Германии не считают, будто Россия влияет на повышение цен на газ в Европе.

"Еврокомиссия и правительство ФРГ считают, что Россия выполняет все соглашения. По данным всех анализов, что я видел, дело не в том, что Россия как-то повлияла на рост цен", — сообщил источник.

Российские власти категорически отвергают предположения некоторых западных политиков и экспертов о попытках манипуляции ценами на энергоносители.

В Москве подчеркивают, что к росту цен привела совокупность причин — необдуманные шаги при переходе на "зеленую" энергетику, рост цен на энергоносители по всему миру, низкий уровень заполненности газохранилищ в Европе и другие.

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Темы евросоюз александр новак
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