После выборов можно: власть анонсировала взлёт тарифов ЖКХ

Власти России в 2022–2024 годах будут стабильно повышать тарифы на электроэнергию для россиян. Эти показатели продолжат расти на 5% ежегодно.

Как говорится в материалах к проекту федерального бюджета на эти два года, "в целях снижения объёма перекрёстного субсидирования в электросетевом комплексе размер индексации тарифов сохранится на уровне 5% ежегодно".

В среднем для всех категорий потребителей, кроме населения, тарифы вырастут на 3,8%. Ожидается, что в 2023–2024 годах индексация тарифов не превысит 3%, а размер совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в 2022–2024 годах якобы не превысит 4% в среднем по стране, что соответствует целевой инфляции. Но это, что называется, из серии "хотели как лучше"…

В последний год темп роста потребительских цен уже побил рекорд-2016, поскольку после выборов за неделю годовая инфляция поднялась с 6,96% до 7,26%. Сказывается ручное регулирование цен правительством — рынок демонстрирует откат, результаты которого россиянам будут аукаться, как минимум, до конца года.

Например, сильно подорожали овощи (0,3%), яйца (3,5%) и курица (1,1 %). К тому же ожидается, что дефицит зерна в течение пары месяцев станет причиной того, что цены внутреннего рынка обгонят мировой.

Нефть и газ дорожают, но людям легче не становится.

Власть и в вопросе коммунальных услуг ведёт себя не совсем по-человечески, доводя цену на последние до "экономически обоснованной". Дескать, "платить по полной — дело чести, в жилищную реформу — вместе", и всё такое. Конечно, вместе те, у кого на ЖКХ уходит половина зарплаты, и те, кто не замечает платежей за свои 450-1200 квадратных метров элитной недвижимости.

В итоге рост "коммуналки" обгоняет темпы инфляции. Разговоры на тему адресной поддержки населения при оплате ЖКХ, конечно, ведутся, но толку от них мизер.

Экономическая конъюнктура также вынуждает государство корректировать проект бюджета в расходной части. Но пока правительство пасует перед лицом кризиса, последствия которого чиновники даже не могут спрогнозировать.

А глубинный народ оценил планы власти снова (после удачных для "Единой России" выборов) поднять тарифы на ЖКХ.

Люди говорят: "всё дорого, всё непосильно", "половина пенсии уходит на оплату ЖКХ", "можно подумать, кошельки у всех резиновые", и даже "нам и так горбато живётся, что вы с нами делаете?"

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